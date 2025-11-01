タレントのイモトアヤコ（39）が、こだわりのキャンピングカーでキャンプを満喫する様子を披露した。

【映像】イモトアヤコ、約600万円 こだわりのキャンピングカーの内装を公開

2024年11月に自身のYouTubeチャンネルで車両本体価格約600万円の、憧れだったというハイエースのキャンピングカーを納車したことを報告していたイモト。動画では内装をウッド調にカスタムしたことなど、こだわりを明かしていた。

Instagramでは、デイキャンプや車中泊キャンプに初挑戦するなど、キャンピングカーライフを満喫する様子を発信。「ハイエース最高にカッコいいですね！」「車中泊キャンプいいですね〜楽しそう」など、話題になっていた。

イモトアヤコ、自慢のキャンピングカーを披露

2025年10月30日にはストーリーズを更新。「きょうのお仕事の相棒。天気も最高で仕事なのか、プライベートなのか、楽しかったです」と自慢のキャンピングカーで、キャンプを楽しんだことを明かしている。

さらに、広々とした車内の写真や食事を堪能するなど、キャンプを満喫する様子を披露している。（『ABEMA NEWS』より）