Maison de FLEUR×ハローキティ♡お誕生日を祝う限定コレクションが登場

Maison de FLEURとハローキティが贈る、とびきりキュートなコラボレーションが登場♡11月1日のハローキティのお誕生日を記念した特別なコレクションが、全国のMaison de FLEUR店舗と公式ECサイト「STRIPE CLUB」にて発売されます。人気のダブルリボントートやふわふわポーチなど、心ときめくアイテムが勢ぞろい。ハローキティとタイニーチャムの仲良しデザインで、特別な日を華やかに彩ります♪

Maison de FLEUR×ハローキティの特別コレクション

今回のコレクションは、ハローキティのお誕生日をお祝いする特別なシリーズ。Maison de FLEURの上品な世界観に、ハローキティとお友だちのタイニーチャムが仲良く登場します。

ブランド定番人気の「ダブルリボントートバッグ」には、キャラクターたちが楽しく過ごす姿を箔プリントで表現。

もう一方の「2Wayトートバッグ」には、ドット柄のふわふわリボンをあしらい、キュートさと大人可愛さを両立しました♡

ラインアップとディテールにもこだわりを

バッグはピンクとレッドの2色展開。「ハローキティ ダブルリボントートバッグ」は6,900円、「ハローキティ 2Wayトートバッグ」は8,800円と、それぞれ存在感抜群のアイテムです。

さらに、ぬいぐるみのようなふわふわ素材の「ハローキティ ポーチ」（5,000円）も登場。ホワイトカラーに愛らしいお顔のデザインが映え、ギフトにもぴったり。

全アイテムの裏地には、ハローキティとタイニーチャム、ブランドロゴ“F”が総柄でプリントされており、見えない部分にもこだわりが詰まっています♪

お誕生日を一緒に祝いたくなる可愛さ♡

Maison de FLEURがお届けする『HELLO KITTY バースデーコレクション』は、持つたびに笑顔になれるデザインが魅力。

おでかけやショッピングはもちろん、毎日のおしゃれを楽しくしてくれます。キティファンはもちろん、ギフトにも喜ばれる特別なシリーズです。

Maison de FLEUR×ハローキティ♡幸せを運ぶ限定コレクション

Maison de FLEUR×ハローキティの限定コレクションは、可愛さと上品さを兼ね備えた大人女子にぴったりのラインアップ。

バッグ2型、ポーチ3型とバリエーションも豊富で、持つだけで心が華やぎます。

お誕生日を祝う特別な日にはもちろん、いつものコーデにも可愛らしさをプラスしてくれる♡この秋冬、Maison de FLEURとハローキティが届ける“幸せのギフト”をぜひ手に取ってみてください♪