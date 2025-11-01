日本テレビ系「シューイチ」（土曜午前5時55分、日曜午前7時30分）とNHKラジオ第1のニュース番組「NHKジャーナル」（月〜金曜午後10時）に出演中の気象予報士、佐藤可奈子（36）が1日までにインスタグラムで「結婚しました」と結婚を発表した。

佐藤はウエディングフォトを公開し「ハロウィンの仮装みたいな写真ですが、仮想ではなく現実のご報告です。大好きなピスケとうさぎに挟まれたファンシーなウエディングフォト。お気づきだろうか……主人も左手だけ参加しています。※手は模型ですが、主人はちゃんと実在します」と報告。

佐藤は早大卒業後、通販大手ジャパネットたかたのMCを経て、27歳で気象予報士になったことが話題となった。「漠然とした不安でぐちゃぐちゃになった私の頭に『ほぐし水』をかけてくれる感じの人です。あ、ほぐし水ってコンビニでざるそばを買うとついてくる、あの水です。『人生のほぐし水を見つけました！』って言うとなんか間抜けな報告になってしまいますが、本当に私にとっては最強のゆるいお守りみたいな存在です」とお相手について触れた。

「心配性の私は彼に背中を押してもらいながら、出不精の彼は私に尻をたたかれながら、仲良く生きていこうと思います。これからも、どうぞよろしくお願いします」とつづった。