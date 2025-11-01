MBSラジオ「ありがとう浜村淳です」（土曜午前8時）が1日放送され、代演でパーソナリティーを務める元読売テレビアナウンサー森たけし（65）が、大腸がん手術のため休養している浜村淳（90）について、次週以降の復帰を示唆した。

「おそらく、来週には戻ってこられるんじゃないかと…」と番組冒頭に森が発表。パートナーの桜井一枝（79）も「入院したからには、ちゃんと治してからでないと」と経過が順調であることをうかがわせた。

浜村は同番組の生放送を10月18日、25日、11月1日とお休み。所属事務所は「医師の判断のもと大腸がんの手術を受けることになりました」「現在は前向きに治療に取り組んでおり、手術後は一定期間入院・療養を経て、一日も早く元気な姿をお見せできるよう努めてまいります」とHPで説明した。

代演の森は「90歳で3時間半の生放送って信じられない」と、あらためて浜村のパワーに脱帽。「緊張のあまり、最初の代演（10月18日）が終わった後は、夜まで何も食べられなかった」と明かしている。

「ありがとう浜村淳です」は1974年（昭49）4月に放送スタート。月曜〜金曜分は2024年（令6）3月で終了したが、土曜日はその後も継続。MBSラジオの看板番組として根強い支持を得ている。