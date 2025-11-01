¹¥¤¤Ê½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª ¡ÖÃæÅç¤ß¤æ¤¡×¤òÍÞ¤¨¤¿Æ±Î¨1°Ì¤Î2¿Í¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯ºÇ¿·¡Û
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î20Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
1975Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥¢¥¶¥ß¾î¤Î¥é¥é¥Ð¥¤¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÎÏ¶¯¤¤²Î¾§ÎÏ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤òÌ¥Î»¤·¡¢¡Ø»þÂå¡Ù¡Ø»å¡Ù¡ØÃÏ¾å¤ÎÀ±¡Ù¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥È¡ª¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£³Ú¶ÊÄó¶¡¡¢¾®Àâ¡¦»í½¸¡¦¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ê¤É¤Î¼¹É®¤ÈÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¡¢70Ç¯Âå¡¢80Ç¯Âå¡¢90Ç¯Âå¡¢2000Ç¯Âå¤Î4¤Ä¤ÎÀ¤Âå¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¥Á¥ã¡¼¥È1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÀ¼¤â¶Ê¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ²Î»ì¤¬¤Ê¤Ë¤è¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤¿¤á¡£Í«Ýµ¤Ê¤È¤¡¢ÎÞ¤¹¤ë¤È¤¡¢¿´¿»¤ì¤ë¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Öñ¨¡¹¤È¤·¤¿´¶¤¸¤Ê¤Î¤ËÆÈÆÃ¤ÊÀ¼¤ÇÎÏ¶¯¤¯²Î¤¦»Ñ¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¼¤«¤é´¶¤¸¤é¤ì¤ëÎÏ¶¯¤µ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¼ã¤¤º¢¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¡£¿ÍÀ¸¤Î¤É¤Î»þ´ü¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤¯¤ë¶Ê¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
15ºÐ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØAutomatic/time will tell¡Ù¤¬¥À¥Ö¥ë¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¡¼¥ë¥¹¤òµÏ¿¤·¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFirst Love¡Ù¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÇË¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤CD¥»¡¼¥ë¥¹ÆüËÜµÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¡¢´°À®¤µ¤ì¤¿R&B·ÏJ-POP¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¤ÇÊÆÄÅ¸¼»Õ¤µ¤ó¤È½é¶¦±é¤·¤¿¡ØJANE DOE¡Ù¤¬³Æ¥Á¥ã¡¼¥È¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤ÎÈà½÷¤Î²ÎÀ¼¤¬¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£¿Í´ÖÀ¤â²¿¸Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë¡¢¡ÖÆÈÆÃ¤ÎÀ¼¼Á¤È´¶¾ð¤Î¹þ¤áÊý¤Ç¡¢Ä°¤¯¿Í¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯¶Á¤¯²Î¾§ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¡¢¡Ö²Î»ì¤È¥á¥í¥Ç¥£¤¬¤È¤Æ¤âÆÈÆÃ¤Ç¡¢Ä°¤¯¤¿¤Ó¤Ë¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ÉÙ»³¸©¡Ë¡¢¡ÖÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê²Î»ì¡¢°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1998Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤Ä¤Ä¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¡Ä¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢5¥ª¥¯¥¿¡¼¥Ö¤Î²»°è¤ò»ý¤Ä¤È¸À¤ï¤ì¤ë°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£2000Ç¯È¯Çä¤Î¡ØEverything¡Ù¤Ï¡¢200ËüËç¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¤ÎR&B¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢½÷À¥½¥í¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤Î5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼´°Á´À©ÇÆ¤òÃ£À®¡£»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é»Ù±ç¤äÉÏº¤ËÐÌÇ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤ËÎÉ¤¤²Î¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÇÍ¥¤·¤¯¡¢¿´¤Ë¶Á¤¯²Î¤¬¹¥¤¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÀ¼¤¬¤¤¤¤¡£¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¡£²Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ÆÊÌÚ¸©¡Ë¡¢¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤â²Î¾§ÈäÏª¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²ÎÉ±¤À¤È»×¤¦¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯²Î¾§ÎÏ¤¬°µÅÝÅª¡¢¤É¤ó¤Ê²Î¤â¼«Ê¬¤Î²Î¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦À¼¤¬¹¥¤¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Ê¡Åç ¤æ¤ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¼¹É®Ãæ¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡£»þ¡¹¡¢Å¹ÊÞ¼èºà¤Ê¤É¤Î¥ê¥Ý¡¼¥Èµ»ö¤âÃ´Åö¡£All About¤ª¤è¤ÓAll About ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Î¥é¥¤¥¿¡¼Îò¤Ï6Ç¯¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
3°Ì¡§ÃæÅç¤ß¤æ¤¡¿39É¼
1975Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥¢¥¶¥ß¾î¤Î¥é¥é¥Ð¥¤¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÎÏ¶¯¤¤²Î¾§ÎÏ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤òÌ¥Î»¤·¡¢¡Ø»þÂå¡Ù¡Ø»å¡Ù¡ØÃÏ¾å¤ÎÀ±¡Ù¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥È¡ª¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£³Ú¶ÊÄó¶¡¡¢¾®Àâ¡¦»í½¸¡¦¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ê¤É¤Î¼¹É®¤ÈÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¡¢70Ç¯Âå¡¢80Ç¯Âå¡¢90Ç¯Âå¡¢2000Ç¯Âå¤Î4¤Ä¤ÎÀ¤Âå¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¥Á¥ã¡¼¥È1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
Æ±Î¨1°Ì¡§±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡¿44É¼
15ºÐ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØAutomatic/time will tell¡Ù¤¬¥À¥Ö¥ë¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¡¼¥ë¥¹¤òµÏ¿¤·¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFirst Love¡Ù¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÇË¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤CD¥»¡¼¥ë¥¹ÆüËÜµÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¡¢´°À®¤µ¤ì¤¿R&B·ÏJ-POP¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¤ÇÊÆÄÅ¸¼»Õ¤µ¤ó¤È½é¶¦±é¤·¤¿¡ØJANE DOE¡Ù¤¬³Æ¥Á¥ã¡¼¥È¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤ÎÈà½÷¤Î²ÎÀ¼¤¬¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£¿Í´ÖÀ¤â²¿¸Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë¡¢¡ÖÆÈÆÃ¤ÎÀ¼¼Á¤È´¶¾ð¤Î¹þ¤áÊý¤Ç¡¢Ä°¤¯¿Í¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯¶Á¤¯²Î¾§ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¡¢¡Ö²Î»ì¤È¥á¥í¥Ç¥£¤¬¤È¤Æ¤âÆÈÆÃ¤Ç¡¢Ä°¤¯¤¿¤Ó¤Ë¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ÉÙ»³¸©¡Ë¡¢¡ÖÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê²Î»ì¡¢°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±Î¨1°Ì¡§MISIA¡¿44É¼
1998Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤Ä¤Ä¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¡Ä¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢5¥ª¥¯¥¿¡¼¥Ö¤Î²»°è¤ò»ý¤Ä¤È¸À¤ï¤ì¤ë°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£2000Ç¯È¯Çä¤Î¡ØEverything¡Ù¤Ï¡¢200ËüËç¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¤ÎR&B¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢½÷À¥½¥í¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤Î5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼´°Á´À©ÇÆ¤òÃ£À®¡£»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é»Ù±ç¤äÉÏº¤ËÐÌÇ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤ËÎÉ¤¤²Î¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÇÍ¥¤·¤¯¡¢¿´¤Ë¶Á¤¯²Î¤¬¹¥¤¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÀ¼¤¬¤¤¤¤¡£¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¡£²Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ÆÊÌÚ¸©¡Ë¡¢¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤â²Î¾§ÈäÏª¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²ÎÉ±¤À¤È»×¤¦¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯²Î¾§ÎÏ¤¬°µÅÝÅª¡¢¤É¤ó¤Ê²Î¤â¼«Ê¬¤Î²Î¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦À¼¤¬¹¥¤¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Ê¡Åç ¤æ¤ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¼¹É®Ãæ¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡£»þ¡¹¡¢Å¹ÊÞ¼èºà¤Ê¤É¤Î¥ê¥Ý¡¼¥Èµ»ö¤âÃ´Åö¡£All About¤ª¤è¤ÓAll About ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Î¥é¥¤¥¿¡¼Îò¤Ï6Ç¯¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)