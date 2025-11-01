楽天は1日、22日に楽天モバイルパーク宮城で開催する「楽天イーグルス ファン感謝祭2025 Supported by 洋服の青山」のイベント概要決定を発表した。

今年のテーマは「EAGLES MEETS YOU!」。昨年よりも選手と直接ふれあえるイベント数を増やし、ファンを迎える。

各イベントへのご参加には、10月25日（土）より販売を開始していた［観覧チケット］に加え、［イベント参加券］が必要なものがある。［イベント参加券］は11月8日（土）より販売および抽選の申込を開始。

なお、［観覧チケット］はすでに完売したが、追加で［ファン感謝祭入場券］を11月4日（火）より販売。

＜楽天イーグルス ファン感謝祭2025 Supported by 洋服の青山 概要＞

・9:00〜12:00 スタジアム各所でファンと選手がふれあうイベントを開催

・12:20〜14:35 フィールド内で選手が登場するイベントを開催

【午後のフィールドイベント内容】

フィールド内で選手イベントを開催。ファンはスタンドから観覧可能。

・12:20 BOAT RACEイニング ファン感謝祭特別レース

・12:30 楽天イーグルスアカデミー チアダンススクール Jr.チアリーダーズパフォーマンス

・12:40 みんなのスーツコンテスト Supported by 洋服の青山

・12:55 森永製菓 inゼリー presents スタンドin ホームラン競争

・13:15 変な紅白戦 Supported by 仙台ターミナルビル(株)

・13:40 東北ゴールデンエンジェルス パフォーマンス

・13:55 ファンクラブユニフォーム2026 発表会

・14:05 ルーキーパフォーマンス

・14:15 みんなのスーツコンテスト Supported by 洋服の青山 結果発表

・14:20 フィナーレ