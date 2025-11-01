「ワールドシリーズ・第６戦、ブルージェイズ−ドジャース」（３１日、トロント）

ドジャースの大谷翔平投手は五回の第３打席で粘りを見せるも一ゴロに倒れた。

先頭のロハスが倒れ、１死走者なしの状況で迎えた打席。ブーイングがわき起こった中、初球の内角フォーシームを見逃した。２球目のスプリットはきっちりと見極め、３球目のスプリットには手を出さずに追い込まれた。

敵地ファンが総立ちとなる中、４球目のスプリットは見極めて平行カウントに。５球目、アウトローのスプリットをスイングするも左翼へのファウルとなった。６球目、低めのワンバウンドを見送ってフルカウントに持ち込んだ。７球目、内角低めの変化球を捉えたが、右足への自打球となり表情をゆがめた。８球目の浮いたスプリットを引っ張り込むも一塁ベンチ前へのファウルに。９球目のスプリットを捉えるも、一塁・ゲレーロＪｒ．への正面のゴロになった。

大谷は第１打席で空振り三振。第２打席では申告敬遠で一塁へ歩き、スミス、ベッツのタイムリーで一挙３点の先制劇を呼び込んでいた。