BUDDiiS・YUMA＆SHOOT、きょう開催『Livejack』欠席発表「体調不良のため」【報告全文】
“DIY”ダンスボーカルグループ・BUDDiiSのYUMAとSHOOTが、きょう1日に大阪城ホールで開催予定のライブ『Livejack 2025 SMASH BEAT SP』を欠席する。同日、グループ公式サイトを通じて発表された。
【写真】10月頭には…「色気出ちゃってる」“イメチェン”新ヘアを披露したSHOOT
公式サイトでは「メンバーのYUMA・SHOOTですが、体調不良の為、本日のイベントを欠席とさせていただきます」とし、きょう開催『Livejack 2025 SMASH BEAT SP』を欠席することを報告。「ファンの皆さま、関係者の皆さまにはご心配、ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と結んだ。
同ライブは、カンテレが主催する秋恒例の大型音楽イベント。“ダンスボーカル”をテーマに多彩なアーティストが競演し、大阪城ホールのステージで『Livejack』でしか見ることのできない特別な組み合わせが実現する。
【報告全文】
「YUMA・SHOOT イベント欠席のお知らせ」
いつもBUDDiiSへ温かい応援を頂きまして、誠にありがとうございます。
メンバーのYUMA・SHOOTですが、体調不良のため、本日のイベントを欠席とさせていただきます。
【YUMA・SHOOT欠席対象イベント】
・11月1日（土）
『Livejack 2025 SMASH BEAT SP』
開催場所：大阪城ホール
※本公演におきまして払い戻しはございませんので、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。
ファンの皆さま、関係者の皆さまにはご心配、ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
2025年11月1日
株式会社SDR
