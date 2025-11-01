俳優の赤井英和が１０月３１日放送の「しくじり先生 俺みたいになるな！！」（テレビ朝日系）に出演した。

中学に進学した赤井はケンカ、飲酒、喫煙とやりたい放題の生活をしていた。黒板をダーツの的にして傘を投げて刺したり、ブルース・リー主演のカンフー映画「燃えよドラゴン」に影響され、学校中のトイレを蹴り倒し破壊した。

そんな赤井も中学３年生となり高校受験を迎えることになった。成績は絶望的だったが兄から「（受かるはずのない進学校）浪速高校ぐらい受かってみせろ！」と挑発され、まさかの合格。

赤井は浪速高校よりもレベルの高い住吉高校も受験。受験会場で机の上に足を乗せていた赤井はある人物と一色即発のにらみ合いになった。それがトミーズ雅。受験発表の時、雅は自分の受験番号より先に赤井の受験番号を探して不合格になっているのを確認してガッツポーズしたという。

別々の学校に進学したが雅が高校３年生からプロボクサーとなり、赤井が雅の所属するジムに行きスパーリングを行った。「雅とスパーリングした。こっち打っても、こっち打っても（大きい）顔に当たりますからね」と話し笑いを誘った。