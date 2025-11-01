切り方でこんなに違う…カリほくorパリパリ、どっちが好き？『フライドれんこん』

れんこんの切り方だけで、食感や楽しみ方がこんなに変わる！

ごく薄く切ればパリッと軽やか、棒状にすればカリほくっと食べごたえのあるスティックに。見た目もかわいいチップスで、食卓をちょっと華やかにしてくれます。

『フライドれんこんスティック』のレシピ

材料（2人分）

れんこん……200g

小麦粉……大さじ1

〈カレー塩〉

カレー粉……小さじ2

塩……小さじ1/3

揚げ油……適宜

作り方

（1）れんこんの下ごしらえをする

れんこんは皮をむき、幅1cmの食べやすい棒状に切る。水に5分ほどさらし、ざるに上げて水けをきり、小麦粉をまぶす。カレー塩の材料は大きめのボールに混ぜる。

（2）揚げる

揚げ油を中温（170〜180℃。乾いた菜箸の先を鍋底に当てると、細かい泡がシュワシュワッとまっすぐ出る程度）に熱し、（1）のれんこんを入れる。ときどき返しながら、表面がカリッとするまで4〜5分揚げる。油をきり、（1）のカレー塩のボールに加えて、全体にまぶす。

『フライドれんこんチップス』のレシピ

材料（2人分）

れんこん……100g

酢……小さじ2

塩……少々

揚げ油……適宜

作り方

（1）れんこんの下ごしらえをする

ボールに水2カップと酢を入れ、酢水を作る。れんこんは皮をむき、あればスライサーでごく薄い輪切りにする。酢水に5分ほどさらし、ざるに上げて水けをしっかりきる。

（2）揚げる

揚げ油を中温（170〜180℃。乾いた菜箸の先を鍋底に当てると、細かい泡がシュワシュワッとまっすぐ出る程度）に熱し、（1）のれんこんを入れる。ときどき返しながら、こんがりと揚げ色がつくまで2〜3分揚げる。油をきり、塩をふる。

POINT

れんこんチップスは、油から上げた後に余熱でさらに揚げ色がつくので、揚げすぎ注意です。

ごく薄切りでパリパリッ！ チップスは、サラダのトッピングにしても。食感が楽しくなるうえ、こじゃれ感がアップします。

カリッ、ほくっ、パリッ……どちらも軽やかでつい手が伸びるおいしさ。食卓に出せばあっという間になくなってしまいそう。やめられない止まらない、れんこんチップスをぜひ！

（『オレンジページ』2025年10月17日号より）