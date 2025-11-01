切り方でこんなに違う…カリほくorパリパリ、どっちが好き？『フライドれんこん』
れんこんの切り方だけで、食感や楽しみ方がこんなに変わる！
ごく薄く切ればパリッと軽やか、棒状にすればカリほくっと食べごたえのあるスティックに。見た目もかわいいチップスで、食卓をちょっと華やかにしてくれます。
『フライドれんこんスティック』のレシピ
材料（2人分）
れんこん……200g
小麦粉……大さじ1
〈カレー塩〉
カレー粉……小さじ2
塩……小さじ1/3
揚げ油……適宜
作り方
（1）れんこんの下ごしらえをする
れんこんは皮をむき、幅1cmの食べやすい棒状に切る。水に5分ほどさらし、ざるに上げて水けをきり、小麦粉をまぶす。カレー塩の材料は大きめのボールに混ぜる。
（2）揚げる
揚げ油を中温（170〜180℃。乾いた菜箸の先を鍋底に当てると、細かい泡がシュワシュワッとまっすぐ出る程度）に熱し、（1）のれんこんを入れる。ときどき返しながら、表面がカリッとするまで4〜5分揚げる。油をきり、（1）のカレー塩のボールに加えて、全体にまぶす。
『フライドれんこんチップス』のレシピ
材料（2人分）
れんこん……100g
酢……小さじ2
塩……少々
揚げ油……適宜
作り方
（1）れんこんの下ごしらえをする
ボールに水2カップと酢を入れ、酢水を作る。れんこんは皮をむき、あればスライサーでごく薄い輪切りにする。酢水に5分ほどさらし、ざるに上げて水けをしっかりきる。
（2）揚げる
揚げ油を中温（170〜180℃。乾いた菜箸の先を鍋底に当てると、細かい泡がシュワシュワッとまっすぐ出る程度）に熱し、（1）のれんこんを入れる。ときどき返しながら、こんがりと揚げ色がつくまで2〜3分揚げる。油をきり、塩をふる。
POINT
れんこんチップスは、油から上げた後に余熱でさらに揚げ色がつくので、揚げすぎ注意です。
ごく薄切りでパリパリッ！ チップスは、サラダのトッピングにしても。食感が楽しくなるうえ、こじゃれ感がアップします。
カリッ、ほくっ、パリッ……どちらも軽やかでつい手が伸びるおいしさ。食卓に出せばあっという間になくなってしまいそう。やめられない止まらない、れんこんチップスをぜひ！