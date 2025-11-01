◇プロボクシング 「Prime Video Boxing 14」WBC世界バンタム級王座決定戦 那須川天心《12回戦》井上拓真（2025年11月24日 トヨタアリーナ東京）

WBC世界バンタム級2位の井上拓真（29＝大橋）がWBC同級1位・那須川天心（27＝帝拳）とのWBC世界同級王座決定戦に向け、連日充実のスパーリングを行っている。

アマチュアボクシング9冠の堤麗斗（22＝志成、3勝2KO）、IBF世界スーパーフライ級9位の韓亮昊（28＝六島、5勝3KO）、世界ユース金メダリストで日本バンタム級7位の坂井優太（20＝大橋、5勝5KO）ら豪華パートナー陣と実戦練習を重ねていることを1日、所属ジムの大橋秀行会長（60）が報告し「これ以上ないスパーリングパートナーと連日スパーリングを行っています 残り3週間と少しですが万全の出来です」と仕上がりに太鼓判を押した。

スパーリングのほかに、拓真の兄で世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）も左構えでアドバイスを送るなど“打倒・天心”に向け準備を進めている。