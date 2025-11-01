気象台は、午前10時38分に、大雨警報（土砂災害）を鹿部町に発表しました。また洪水警報を函館市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・鹿部町に発表 1日10:38時点

渡島地方では、1日昼過ぎまで土砂災害や河川の増水、高波に警戒してください。渡島地方の海上では、1日昼過ぎまで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■函館市

□大雨警報

・土砂災害

1日昼過ぎにかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 30mm



□洪水警報【発表】

1日昼過ぎにかけて警戒





□暴風警報1日昼過ぎにかけて警戒風向 北・太平洋最大風速 25m/s□波浪警報1日昼過ぎにかけて警戒・太平洋予想最大波高 6m■北斗市□洪水警報1日昼過ぎにかけて警戒■七飯町□洪水警報1日昼過ぎにかけて警戒■鹿部町□大雨警報【発表】・土砂災害1日昼過ぎにかけて警戒□暴風警報1日昼過ぎにかけて警戒風向 北・太平洋最大風速 25m/s□波浪警報1日昼過ぎにかけて警戒予想最大波高 6m■森町□暴風警報1日昼過ぎにかけて警戒風向 北・太平洋最大風速 25m/s□波浪警報1日昼過ぎにかけて警戒予想最大波高 6m