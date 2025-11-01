【大雨警報】北海道・鹿部町に発表 1日10:38時点
気象台は、午前10時38分に、大雨警報（土砂災害）を鹿部町に発表しました。また洪水警報を函館市に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・鹿部町に発表 1日10:38時点
渡島地方では、1日昼過ぎまで土砂災害や河川の増水、高波に警戒してください。渡島地方の海上では、1日昼過ぎまで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■函館市
□大雨警報
・土砂災害
1日昼過ぎにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報【発表】
1日昼過ぎにかけて警戒
風向 北
・太平洋
最大風速 25m/s
□波浪警報
1日昼過ぎにかけて警戒
・太平洋
予想最大波高 6m
■北斗市
□洪水警報
1日昼過ぎにかけて警戒
■七飯町
□洪水警報
1日昼過ぎにかけて警戒
■鹿部町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
1日昼過ぎにかけて警戒
□暴風警報
1日昼過ぎにかけて警戒
風向 北
・太平洋
最大風速 25m/s
□波浪警報
1日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■森町
□暴風警報
1日昼過ぎにかけて警戒
風向 北
・太平洋
最大風速 25m/s
□波浪警報
1日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m