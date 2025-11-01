TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午前10時38分に、大雨警報（土砂災害）を鹿部町に発表しました。また洪水警報を函館市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・鹿部町に発表 1日10:38時点

渡島地方では、1日昼過ぎまで土砂災害や河川の増水、高波に警戒してください。渡島地方の海上では、1日昼過ぎまで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■函館市
□大雨警報
・土砂災害
　1日昼過ぎにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報【発表】
　1日昼過ぎにかけて警戒

□暴風警報
　1日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北
・太平洋
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　1日昼過ぎにかけて警戒
・太平洋
　予想最大波高　6m

■北斗市
□洪水警報
　1日昼過ぎにかけて警戒

■七飯町
□洪水警報
　1日昼過ぎにかけて警戒

■鹿部町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　1日昼過ぎにかけて警戒

□暴風警報
　1日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北
・太平洋
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　1日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■森町
□暴風警報
　1日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北
・太平洋
　最大風速　25m/s
□波浪警報
　1日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m