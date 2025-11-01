まさかの犠牲者に唖然…ドラマ『恋する警護24時 season2』ラスト38秒で凍りつく報告

Snow Man・岩本照が主演を務めるドラマ『恋する警護24時 season2』。

本作は無骨でストイックなボディガード・北沢辰之助（岩本照）と弁護士のヒロイン・岸村里夏（白石麻衣）を中心に恋や事件を描いた考察系アクション・ラブコメディ。前シーズンで里夏と両想いになった辰之助だが、今シーズンでは彼女と遠距離恋愛になるほか、新たに襲いかかる難事件に挑むことになる。

10月31日（金）に放送された第3話のラストでは、“ある人物”が殺害されたという連絡が入り、衝撃の幕引きとなった。

（※以下、第3話のネタバレがあります）

【映像】ラストで驚愕の事件が発生

◆season2が大きく動くラストシーン

連続殺人事件の犯人として逮捕されるも無罪で釈放された五十嵐聖（大地伸永）を警護していた辰之助。第3話では辰之助がこの任務から外れ、同じ警護チームの三雲千早（成海璃子）がリーダーを務めることに。

すると五十嵐は、知り合いの女性・藍田水希（ゆいかれん）にどうしても会いたいと訴える。千早たちが五十嵐を水希のもとに連れていくと、彼女は婚約者の矢代竜馬（佐野岳）と始める会社の創立記念パーティーの準備中だった。

五十嵐と会った水希はこれまで彼に貢がれた金額をわたし、「これ、もらった分返すから。もう二度とこないで」と告げる。

この対応に五十嵐は怒りを募らせ、その後自棄になった彼は、屋上から飛び降りようとした。しかし駆け付けた辰之助の説得に涙を見せ、ついに確保される。

こうして紆余曲折ありつつも、五十嵐は無事に目的地まで送り届けられた。

しかしラストでは、五十嵐が殺害されたという情報が入り、辰之助たちが戸惑うなか第3話が終了。season2でのメインの警護対象であった五十嵐がまさかの退場という衝撃的な幕引きとなっていた。