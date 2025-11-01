村上佳菜子が山手線でぶらり途中下車の旅
2025年11月1日放送の「ぶらり途中下車の旅」は山手線の旅。
旅人は、村上佳菜子。
山手線
都心をぐるり一周する山手線。2020年3月「高輪ゲートウェイ駅」が開業し全30駅に。
沿線には繁華街をはじめ人情味あふれる下町などもあり、東京の様々な表情を楽しむことができます。
今週の旅人：村上佳菜子
1994年11月7日生まれ。愛知県名古屋市出身。
2009年JGPファイナル、2010年世界ジュニア選手権で優勝。
2014年ソチオリンピックに出場し、同年四大陸選手権で優勝。
2017年に競技生活から引退。現在はプロフィギュアスケーターとしてさまざまなアイスショーに出演するほか、タレントとしてテレビやイベントを中心に活躍しています。
おじゃましたところ
高輪ゲートウェイ駅ニュウマン高輪 LUFTBAUM
浜松町駅プリンス芝公園【ザ・プリンス パークタワー東京】くろぎ甘味研究所
上野駅日本警察犬協会MOLEKFillyjonk
日暮里駅ぶり太郎
ニュウマン高輪 LUFTBAUM（高輪ゲートウェイ駅）
「都心の別荘」をコンセプトに、500本以上の植物が織りなす自然空間と165店舗が共存。天気次第で展望スポットから富士山も…！？
【最寄駅】山手線・京浜東北線「高輪ゲートウェイ駅」から徒歩1分
【所番地】東京都港区高輪2-21-1
【電話番号】0120-639-003（受付時間 10:00〜18:00 年末年始除く）
【営業時間】
＜South・North 1F〜5F＞ 11:00〜20:00
＜LUFTBAUM 28F・29F＞ 開放時間 8:00〜24:00
※ショップによって営業時間が異なります。ホームページをご確認ください。
【ホームページ】https://www.newoman.jp/takanawa/
【Instagram】https://www.instagram.com/newoman_takanawa/
プリンス芝公園【ザ・プリンス パークタワー東京】（浜松町駅）
徳川家ゆかりの歴史と文化を感じながら豊かな緑を堪能できる公園。園内から見上げる東京タワーの眺望は都内屈指とも！
【最寄駅】
山手線「浜松町駅」から徒歩12分
都営大江戸線「赤羽橋駅」から徒歩2分
都営三田線「芝公園駅」から徒歩3分
【所番地】東京都港区芝公園4-8-1
【電話番号】03-5400-1111（代表）
【ホームページ】https://www.princehotels.co.jp/parktower/
【Instagram】https://www.instagram.com/princeparktowertokyo/
くろぎ甘味研究所（浜松町駅）
予約の取れない料亭の姉妹店として去年9月にオープン。「黒蜜きな粉」のかき氷の“黒蜜”は少しかけていただくのがツウ！？
【最寄駅】
山手線「浜松町駅」から徒歩8分
都営浅草線・都営大江戸線「大門駅」から徒歩3分
都営三田線「御成門駅」から徒歩7分
【所番地】東京都港区芝公園1-7-16 GRANDLUXE芝大門 1階
【電話番号】03-6381-5721
【営業時間】10:00〜20:00 (L.O.19:30)
【Instagram】https://www.instagram.com/kurogi_kanmi/
日本警察犬協会（上野駅）
日本警察犬協会の自社ビル。1階のロビーでは主催する「全日本嘱託警察犬競技大会」歴代チャンピオン犬の勇姿が拝めます。
【最寄駅】山手線「上野駅」
【ホームページ】https://www.policedog.or.jp/
※会員募集中
MOLEK（上野駅）
ウェディングブーケやプロポーズの花束などを加工してくれる専門店。押し花にして飾れば“永遠の愛”を誓ったあの日が文字通り！？
【最寄駅】山手線「上野駅」から徒歩5分
【所番地】東京都台東区東上野4-13-7 警察犬会館2階
【電話番号】03-5826-0388
【営業時間】9:00〜18:00
【定休日】水・年末年始12/29〜1/3
【ホームページ】https://molek.jp/
【Instagram】https://www.instagram.com/pressed_flower_molek/
【Facebook】https://www.facebook.com/molek.blessing
Fillyjonk（上野駅）
建築と彫金を学んだ周平さんと尚子さんが営むアトリエショップ。主力アイテムの“家”をモチーフにしたアクセサリー、近くでよーく見ると…！？
【最寄駅】
山手線「上野駅」から徒歩15分
銀座線「稲荷町駅」から徒歩10分
日比谷線「入谷駅」から徒歩10分
つくばエクスプレス「浅草駅」から徒歩7分
【所番地】東京都台東区松が谷2-30-4
【電話番号】03-6802-7860
【営業時間】＜土日のみ営業＞11:00〜18:00（※予約優先）
【ホームページ】https://www.fillyjonk.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/fillyjonk_official/
【X】https://x.com/Fillyjonk__
【Facebook】https://www.facebook.com/Fillyjonk
ぶり太郎（日暮里駅）
枝豆以外はぜんぶブリ！福岡県出身の若き店主が“ぶり一本”で勝負する創作ブリ料理専門店。骨の髄までブリを堪能できます。
【最寄駅】
山手線「日暮里駅」から徒歩8分
常磐線「三河島駅」から徒歩10分
【所番地】東京都荒川区東日暮里5-23-7 メゾンフェスタ202
【電話番号】080-5496-5871
【営業時間】12:00〜14:00／17:00〜23:00
【定休日】月 (※祝日は不定休の場合あり)
【Instagram】https://www.instagram.com/buritaro47/