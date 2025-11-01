lynch.、結成20周年アニバーサリーブックに生い立ちから現在まで
lynch.の結成20周年を記念して、アニバーサリーブックが発売されることが明らかとなった。
“スペシャルフォトグラビア”はもちろん、“メンバーの生い立ちから現在までを辿るロングインタビュー”、“発掘！ バンド初期のレア写真＆インタビュー公開”、“『音楽と人』『増刊PHY』記事再掲”といった4大特集を軸にしながら、A5判・全304ページ(予定)の大ボリュームで、一歩一歩階段を登り続けてきたメンバーの歩みをこれまでにない視点も加えて紹介するバンド初の単行本として届けられる。
アニバーサリーブックは、12月28日の東京ガーデンシアター公演会場にて先行発売が実施されるほか、タワーレコード独占販売による一般発売は2026年1月を予定しているとのこと。予約開始日や発売日などの詳細は後日アナウンスされる。
■lynch. 20周年アニバーサリーブック『タイトル未定』
先行発売：2025年12月28日 東京ガーデンシアター 会場にて
一般発売：2026年1月予定 ※タワーレコード独占販売
※予約開始日・発売日などの詳細は後日発表
定価：4,300円 (本体3,909円＋税)
判型：A5判／全304ページ予定
発行：(株) 音楽と人
内容：4大特集
・スペシャルフォトグラビア
・メンバーの生い立ちから現在までを辿るロングインタビュー
・発掘！ バンド初期のレア写真＆インタビュー公開
・『音楽と人』『増刊PHY』記事再掲
（問）音楽と人 販売係 03-5452-4266
