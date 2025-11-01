来週の【新規公開(IPO)銘柄】 ＮＥ、クラシコ
●11月 4日 ――――――――――――――
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<441A> ＮＥ 東証グロース 情報・通信業
【事業内容】
SaaS（Software as a Service）型EC（電子商取引）支援プラットフォーム
「ネクストエンジン」の運営、ECコンサルティング事業、ふるさと納税支援
など地方創生事業
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2025年 4月期 3925 1517 1524 940 70.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】みずほ証券
【公募・売り出し】
公募50万株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し7万5000株を実施する。
【公募・売り出し価格】 750円
【調達資金の使途】オフィスの増床、人件費・採用費、マーケティング費用。
●11月 5日 ――――――――――――――
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<442A> クラシコ 東証グロース 繊維製品
【事業内容】
医療従事者向け白衣・スクラブなどのメディカルアパレルの企画、開発
および販売
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2024年10月期 3086 65 54 28 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】大和証券
【公募・売り出し】
公募28万株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し4万2000株を実施する。
【公募・売り出し価格】 1390円
【調達資金の使途】海外展開費用、マーケティング・広告宣伝費など。
株探ニュース