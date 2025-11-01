●11月 4日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<441A> ＮＥ　　　　　　　　　　　東証グロース　　　情報・通信業　
　【事業内容】
　　SaaS（Software as a Service）型EC（電子商取引）支援プラットフォーム
　　「ネクストエンジン」の運営、ECコンサルティング事業、ふるさと納税支援
　　など地方創生事業

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2025年 4月期　　 3925　　　　1517　　　　1524　　　　 940　　　 70.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】みずほ証券

　【公募・売り出し】
　　公募50万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し7万5000株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　750円

　【調達資金の使途】オフィスの増床、人件費・採用費、マーケティング費用。

●11月 5日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<442A> クラシコ　　　　　　　　　東証グロース　　　繊維製品　　　
　【事業内容】
　　医療従事者向け白衣・スクラブなどのメディカルアパレルの企画、開発
　　および販売

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2024年10月期　　 3086　　　　　65　　　　　54　　　　　28　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】大和証券

　【公募・売り出し】
　　公募28万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し4万2000株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1390円

　【調達資金の使途】海外展開費用、マーケティング・広告宣伝費など。


株探ニュース