【100周年】11月1日は「山手線環状運転開始」の日　スタート地点は何駅なのか

「11月1日」。今日は何の日でしょう？答えは「山手線環状運転開始」！1925（大正14）年に山手線が環状路線になり、運転が開始された日です。2025年は、ちょうど100周年にあたります。約34.5kmもの長さを走る山手線の電車はどこからスタートしているのでしょうか。

1周約34.5km、30駅を走行！

1925（大正14）年11月1日、神田駅〜秋葉原駅が開通、山手線が環状運転を開始しました。もともと品川駅から新宿駅を経由して赤羽駅まで貨物を輸送する鉄道として、1885（明治18）年に開通した山手線でしたが、少しずつ路線が整備され、1925年に現在のような東京23区をグルっと回る環状路線となりました。

環状路線になっている山手線の30駅 Photo by Adobestock

そして、2020年3月14日には49年ぶりに高輪ゲートウェイ駅が新しく開業。時計回りで循環する外回りと、反時計回りの内回り。1周約34．5km、30駅を約1時間で運行しています。

ちなみに、山手線を歩いて一周しようとすると、約40km〜45kmあり、フルマラソン（42.195km）と同等の距離があります。そのため、「山手線一周」を目的としたウオーキングやマラソンのイベントが、個人でも団体でも開催されています。

さてここで問題です。グルっと循環する山手線のスタート地点（環状線に乗る地点）は一体どこだと思いますか？ 1872（明治5）年10月、日本初の鉄道が開通した「新橋駅」？それとも東京の入口である「東京駅」？

意外な山手線のスタート地点

答えは「大崎駅」です。終電後、業務を終えた車両は、「東京総合車両センター」というJR東日本の車両基地（車庫）に帰って行きます。この車庫が大崎駅に直結しており、ここから山手線が環状線の輪の中に出入りしています。

東京のメインとなる街を走り抜ける黄緑色が路線カラーの山手線（photoAC）

山手線で使用される電車の編成数は50本（2023年8月現在）。車両センターは地下・地上部分で「立体駐車場」のような構造になっており、地下に22線、地上に23線が並べる広大さ。そこに車両を収容し、日夜定期点検や修繕などを行なっています（一部、池袋派出所に収容）。日常的に山手線を利用している人であれば、行き先が「大崎」や「池袋」という表示になっている車両を見たことがあるのではないでしょうか。

「まあるい 緑の 山の手線 まんなか とおるは 中央線」という家電量販店のCMソングにも歌われた「黄緑（緑）色」の路線カラーを持つ山手線。今日も東京をグルグル回りながら大勢の人たちを運んでいます。

