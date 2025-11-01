バンドオーディション番組『STEAL HEART CLUB』第2話にて、元PENTAGONのチョン・ウソクが起死回生のステージに挑んだ。

【映像】別人のよう！大人気アイドルグループだった当時の姿

Mnetとカカオエンターテインメントがタッグを組んだ『STEAL HEART CLUB』は、ギター、ドラム、ベース、ボーカル、キーボード各10名ずつ、計50名の参加者たちが熾烈なサバイバルを繰り広げてグローバルバンドを結成するプロジェクト。MCは俳優のムン・ガヨン、ディレクターはCNBLUEのジョン・ヨンファ、PEPPERTONESのイ・ジャンウォン、ソヌ・ジョンア、Wanna One出身のハ・ソンウンが務める。

「もっとうまく歌えていたら…」とガックリ

第1ラウンド「クラブオーディション」に、アイドルバンドのボーカルメンバーとして登場したチョン・ウソク（27歳）。かつては人気ボーイズグループ・PENTAGONのメインラッパーとして活動していた。今回、サバイバル番組への出演を決意した理由を問われたウソクは「なぜ出演するのかと疑問に思う人もいると思いますが、今チャレンジしないと、いつか後悔すると思ったんです」と答える。

PENTAGONの契約期間が終了して「これから何をすればいいのか」「1人で何をすれば」と悩んだウソク。「1人も音楽の道は勧めてくれませんでした。父には『10年後にも音楽をやると思う？』と聞かれて、『違うと思います』と答えたんです」と語る。しかしやりたいことをしてから諦めようと、昨年バンドを始めたウソクは、自分の本気度を見せるために勇気を出して応募したことを明かした。

アイドルバンドが披露した楽曲は、BLACKPINKの「Lovesick Girls」。迫力ある演奏に、観客から「おおー！」と歓声が起こる。「バンドサウンドがいいね」「サウンドが芸術だ」「本物のアイドル」と参加者からの反応も上々だが、ところどころでウソクの声が裏返ってしまい、審査員は苦い顔に。実はウソクは喉に炎症が起きてしまっており、声が出しづらい状況だったのだ。

審査の結果、アイドルバンドは対戦相手に4倍もの点差をつけられて大敗。同じチームのユン・ヨンジュンは「本当に落ち込んでいます。僕の調子が良くなかった。もっとうまく歌えていたら…。大差で負けたのでさらにショックです」と肩を落とした。（『STEAL HEART CLUB』／ABEMA K WORLDチャンネル）