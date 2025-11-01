学歴を偽ったと指摘されている静岡県伊東市の田久保真紀市長（５５）に対し、２度目の不信任決議案が３１日、市議会で可決された。

失職が確定した田久保氏は「短い期間だったが、精いっぱい仕事が出来た」と自らの成果を振り返った。当選から５か月。「リーダー不在」という市政の混乱を残したままの退場劇となった。

この日午前１０時に開会した市議会では、日程の最後に不信任決議案が提出された。賛否の討論に続いて採決が行われ、出席した２０人の議員中、片桐基至市議以外の１９人が起立、決議案は可決された。この間、田久保氏は終始、表情を変えず、閉会後は口元を引き締めて議場を後にした。

閉会後、臨時会で再任された中島弘道議長が田久保氏に失職を通知した。これにより、市長は不在となり、副市長も任命されていないことから、近持剛史・企画部長が職務代理者として市長の職務を、次の市長が決まるまで担うことになった。

失職が決まった後、感想を求められた田久保氏は「就任してすぐに騒動が起きて、あっという間のような、長かったような。ただ、市民からは励ましの声もいただいた」と述べ、時折、言葉を詰まらせながら市政を振り返った。

しかし、騒動の発端となった「卒業証書」に話が及ぶと「刑事告発を受けているのでお答えできない」と回答を拒んだ。

田久保氏は午後４時半過ぎに退庁。玄関前で支持者数人が拍手を送ったが、見送る職員はおらず、「田久保劇場」の幕引きは寂しいものとなった。

一方、２度目の不信任決議案を突きつけた中島議長は「ようやく一区切りした」とした上で、「市民にご迷惑をかけた。本当にむなしい時間とお金の無駄だったという気持ちだ」と語った。

また、不信任決議について、田久保氏が「市長を除籍された」と表現したことについて記者から問われると、議長は「退学だ！」と語気を強めた。

田久保氏の失職を受けて実施される市長選には、５月の市長選で田久保氏に敗れた元市長、小野達也氏（６２）が立候補の意向を固めているほか、４人が出馬の動きを見せている。

◇

田久保氏の失職がようやく決まり、一つの区切りを迎えたことを受けて、市民からは様々な声が聞かれた。自営業の男性（７５）は「田久保市長の学歴問題が話題になってから、知人に『伊東はこんな状態でいいのか』と言われることが多々あった。いい気はしないし、失職は当然の結果だ」と憤った。

小学生の子どもを育てる会社員の女性（３５）は「子どもも恥ずかしいと言うようになってしまった。次の市長にはイメージ改善に取り組んでもらいたい」と話した。

市長失職は「除籍ということ」…田久保氏質疑応答

不信任決議案が可決後、報道陣の取材に応じた田久保市長の主な発言は以下の通り。

――市政に混乱を招いたことについて。

「私の誤った学歴が広報いとうに掲載されたというところから端を発しまして、関係者の皆さまや市民の皆さまに本当に心配とご迷惑をおかけしたということに関しては、一貫しておわびしたいと、そのように思っております」

――失職ということは、市長も中退ではないか。

「私からの申し出で途中で終了したのではない。今日は議会の決定を受けてのことなので、除籍ということなのかなと思う」

――東洋大学の卒業証書を公開する予定はあるのか。

「刑事告発の対象になっておりますので、今のところ公式な場での発言はできない」