近畿地方では、今日1日〜3日・文化の日の三連休は、あちらこちらで雨が降り、雷を伴って雨脚の強まる所があるでしょう。晴れていても油断をせずに、急な強い雨や落雷、竜巻などの激しい突風に注意をしてください。

1日〜3日文化の日 あちらこちらで雨や雷雨に

今日1日は、上空に寒気を伴った気圧の谷が通過するため、近畿地方は大気の状態が不安定になる見込みです。

晴れたり曇ったりの変わりやすい天気になり、雨の降る所もあるでしょう。

広い範囲で降ることはないものの、降れば雷を伴ってザっと強く降ったり、激しい突風が吹いたりする恐れがあります。

外出の際には、雨具があると安心です。





明日2日は、いったん天気が持ち直し、晴れる所が多いものの、午後は北部を中心に雨や雷雨の所があるでしょう。明後日3日の文化の日は、北部では雨が降りやすいでしょう。中部と南部では晴れ間が出ますが、あちらこちらで雨が降る見込みです。引き続き雷を伴う恐れがあるため、外出の際には注意が必要です。

3日 文化の日は服装選びに注意

近畿地方では、1日と2日の最高気温は、20℃前後の所が多いでしょう。

平年並みか平年よりやや高く、比較的過ごしやすくなりそうです。

3日の文化の日は北から寒気が流れ込むため、気温が上がりにくくなるでしょう。

北部や内陸部では15℃に届かない所もあるため、服装選びに注意が必要です。



なお、上の図は気温と服装の目安です。人により暑さや寒さの感じ方が異なるため、あくまで目安ですが、服装選びの参考になさってください。



・ 20℃以上25℃未満の場合

多くの人が過ごしやすいと感じる気温で、長袖シャツ一枚で快適に過ごすことができます。

・15℃以上20℃未満

空気がヒンヤリと感じられるようになり、長袖シャツにカーディガンを羽織るなど重ね着が必要になってきます。

・10℃以上15℃未満

気温が15℃未満になると、セーターなど厚手のものが活躍します。10℃くらいでは空気が冷たく感じられて、トレンチコートなど薄手のコートが必要になります。

・ 5℃以上10℃未満

本格的な寒さで、冬物のコートの出番です。コートの中にも暖かなセーターを着るなど寒さ対策が必要です。

・5℃未満

厳しい寒さで、万全な防寒対策が必要です。ダウンコートにマフラーや手袋なども使って、寒さから体を守りましょう。



日々の気温を天気予報でチェックして、その時々に適した服装選びを行ってください。

屋外で雷に遭遇したら

外にいる時、雷雲が近づいているかどうか、誰にでも簡単にわかる方法があります。雷雲が近づくサインは3つ。「真っ黒い雲が近づく」「ゴロゴロと雷の音が聞こえる」「急に冷たい風が吹く」です。このような変化を感じたら、まもなく激しい雨が降ったり、雷が鳴ったりする恐れがありますので、すぐに安全な所へ避難してください。



雷雲が近づく時、避難する場所は、近くのしっかりした建物や、車の中が良いでしょう。木の下での雨宿りは、木に落ちた雷が人に飛び移ることがあるので、危険です。万が一、周囲に避難する場所がない時は、両足をそろえて、頭を下げてしゃがみ、両手で耳をふさぎましょう。



単独の雷雲による激しい現象は、30分から1時間程度で弱まることが多いです。スマホなどで雨雲レーダーをチェックするなど、最新の情報を確認しながら、安全な場所で雷雲が過ぎるのを待ちましょう。