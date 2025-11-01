まるッと大人買いしたい！【セリア】おしゃれ & 高コスパ♡「110円ソックス」

さっと買い足せて、コーデのアクセントにもなるソックスは何足あっても困らないアイテム。【セリア】には、110円（税込）とは思えないクオリティとデザイン性を兼ね備えた優秀ソックスがずらりと並んでいます。今回は、大人でも取り入れやすいおしゃれな素材や色味、ほどよい可愛さを詰め込んだ注目のアイテムを厳選してご紹介。揃えたくなるようなラインナップに、お気に入りの一足が見つかるかも。

鮮やかブルーで足元を彩る一足

【セリア】「婦人ショート丈 粗メッシュ メロウフリル」\110円(税込)

メッシュ素材が軽やかなショート丈のソックスは、コーデに抜け感をプラスしてくれそうなアイテム。鮮やかなブルーが目を引き、履き口のメロウフリルがほんのり甘さを添えてくれそうです。カジュアルスタイルはもちろん、シンプルなパンプスやバレエシューズに合わせて、足元にこなれたアクセントをプラスしても。110円（税込）とは思えない高見えデザインに、思わず色違いで揃えてしまうかも。

メッシュの抜け感が映えるブラックソックス

【セリア】「婦人ショートクルー丈 粗メッシュ ビタミンカラー」\110円(税込)

ざっくりとした粗めのメッシュが特徴のショート丈ソックス。通気性がよさそうで軽やかな印象なので、ブラックでも重たく見えず、足元にほどよい抜け感を演出できそう。ベーシックなカラーは日常のコーデにも取り入れやすいのが魅力です。履き口はリブ仕様でフィット感があり、さりげなく足元を引き締めてくれそう。

もけもけ素材が目を引く大人可愛いドット柄

【セリア】「婦人10cm スニーカー丈ソックス もけもけドット柄」\110円(税込)

毛足の長いもけもけ部分で、足元にほんのり季節感を添えてくれそうなスニーカー丈のソックス。シックなグレーカラーにドット柄のデザインがほどよいアクセントになり、甘すぎず大人も取り入れやすそうな一足です。クルー丈で、スニーカーやフラットシューズとの相性もよさそう◎ デイリー使いはもちろん、シンプルなコーデに遊び心をプラスしたいときにも活躍しそうです。

ワッフル × メローフリルが大人可愛い

【セリア】「レディースクルー丈 ワッフルメロー」\110円(税込)

ナチュラルな風合いが魅力、ワッフル状の編地のソックスは、やわらかなベージュ系カラーでコーデになじみやすく、落ち着いた雰囲気が大人の足元にぴったり。履き口にはメローフリルをあしらい、控えめながらも女性らしさを添えてくれそうです。クルー丈でスニーカーやローファーにも合わせやすく、シンプルな中にも、ふんわりとした可愛さを感じられそうな一足です。

