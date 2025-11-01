◆米大リーグ ワールドシリーズ第６戦 ブルージェイズ―ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０月３１日（日本時間１１月１日）、２勝３敗と後がなくなって山本由伸投手（２７）が先発したワールドシリーズ第６戦の敵地・ブルージェイズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、３―１と２点をリードした５回の３打席目は一ゴロに打ち取られて１６打席連続安打なしとなった。山本は４回終了時点で３安打１失点と好投し、ドジャースがリードしている。

ブルージェイズの先発は、ケビン・ガウスマン投手（３４）。５年連続２ケタ勝利を挙げるエースだ。大谷はレギュラーシーズンで２３年に本塁打を放ったが、１２打数２安打の打率１割６分７厘。ワールドシリーズでも第２戦で対戦した際には、左飛、三邪飛、三邪飛と３打数無安打に抑え込まれた。

１回表先頭の１打席目はスプリットを２球連続空振りで追い込まれると、カウント２―２から最後も６球目のスプリットを捉えられず空振り三振を喫した大谷。１回裏は山本が１死からルークスに三塁手・マンシーの失策で出塁を許したが、ゲレロを三ゴロ併殺打に打ち取った。山本は２回も３者凡退に抑えた。

ドジャース打線は１巡目に７三振を喫して苦しんでいたが、エドマンが右翼線に二塁を放つと、２死二塁で大谷は申告敬遠で出塁。３試合ぶりでワールドシリーズ５個目、ポストシーズン９個目の敬遠で勝負を避けられたが、２死一、二塁でスミスが左翼線に適時二塁打を放って先取点につなげた。さらに２死満塁で不調から４番に打順を下げたベッツが三遊間を破る左前への２点適時打。一気にリードを３点に広げた。

山本は３回に先頭のバージャーに左翼線への二塁打を浴びると、２死二塁でスプリンガーに中前適時打を浴びて１点を失って３―１と２点差。４回は１死一塁でバーショを二ゴロ併殺打に打ち取った。大谷の５回１死走者なしの３打席目は一ゴロ。９球目まで粘ったが、２球目から８球続けられたスプリットを捉えられなかった。

第３戦で４打席目までに２本塁打など４安打の大暴れだった大谷。５打席目以降は走者なしで３度敬遠されるなど、５四球（４敬遠）と５打席目以降は徹底的に勝負を避けられ、ワールドシリーズ新記録となる１試合９出塁をマークした。だが、第４、５戦は２試合連続無安打で本塁打も出ず、試合前の時点で１３打席連続安打なし。カナダ・トロントに移動した３０日（同３１日）の全体練習ではキャッチボール後にフリー打撃を行い、右翼の５階席に推定飛距離１５０メートルの特大弾を放つなど２８スイングで１４本が柵越えと、状態は全く問題なさそうだった。

勝てば逆王手で第７戦、負ければ２年連続ワールドシリーズ制覇の目標が散って終戦となる大一番。２８日（同２９日）の本拠地での第４戦では７回途中９３球を投げたが、中２日でリリーフ登板する可能性もあるが、ロバーツ監督は「翔平は今日のピッチングプランの中には入っていない」と否定的な姿勢を示していた。