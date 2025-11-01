◆米大リーグ ワールドシリーズ第６戦 ブルージェイズ―ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ワールドシリーズ第６戦は３１日（日本時間１日）、トロントで第６戦が行われ、ブルージェイズの先発ガウスマンが３回まで８Ｋのワールドシリーズ新記録をマークした。

敵地で王手をかけて地元に戻ったブルージェイズ。３２年ぶりの世界一へ期待が高まる中、マウンドに立ったガウスマンのスプリットが猛威をふるった。初回先頭の大谷をカウント２―２から空振り三振を奪うと、２番スミス、３番フリーマンからも決め球のスプリットで３者連続三振で立ち上がった。

２回先頭のベッツにはスプリットをバットに当てられて三ゴロ。その後もＴ・ヘルナンデスとマンシーもスプリットで空振り三振を奪い、２回まで６つのアウトのうち５つを、すべてスプリットでの空振り三振で奪った。

３回、先頭の“キケ”Ｅ・ヘルナンデスを見逃し三振。１死でエドマンに二塁打、ロハスを見逃し三振。大谷を敬遠し、スミスの適時二塁打で先制点を許した。フリーマンを歩かせて２死満塁でベッツに２点適時打を打たれて０―３とされたが、続くＴ・ヘルナンデスを空振り三振。３点を失ったものの、この回のアウト３つもすべて三振で奪った。

３回まで９アウトのうち８アウトが三振となり、ワールドシリーズでは１６年第１戦のクルーバー（インディアンス）に並ぶ、史上２人目の記録を達成した。