『R-1』予選スタート ふかわ、ライス・田所、カベポスター・浜田、島田珠代らが登場
ピン芸の日本一を決める大会『R-1グランプリ2026』の予選が、きょう1日からスタートする。東京会場で1回戦が行われる
1回戦には、ふかわりょう、ライス・田所仁、ジャッキーちゃん、ぼる塾・酒寄希望、シンクロニシティ・西野諒太郎、カベポスター・浜田順平、島田珠代、中山女子短期大学、オーパスツー・しんじょうらが登場予定。
シード権を持つ出場者（2024年大会、2025年大会の準々決勝進出者）は1回戦が免除され、2回戦から参戦する。
■『R-1グランプリ2026』1回戦・2回戦大会日程
・東京1回戦(ネタ時間：2分)
11月1日(土)〜6日(木)、11月10日(月)〜12日(水)、12月1日(月)〜5日(金)
会場：東京・シダックスカルチャーホール
12月8日(月)〜12月12日(金)
会場：東京・南大塚ホール
・大阪1回戦(ネタ時間：2分)
11月13日(木)〜16日(日)、11月25日(火)〜30日(日)
会場：大阪・インディペンデントシアター2nd
・東京2回戦(ネタ時間：3分) ※シード者含む
2026年1月12日(月)〜16日(金)
会場：東京・雷5656会館
・大阪2回戦(ネタ時間：3分) ※シード者含む
2026年1月8日(木)〜1月9日(金)
会場：大阪・PLUSWIN HALL 大阪
