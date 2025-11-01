うつや発達障害を抱える30代の男性は彼女がつくった100万円の借金を肩代わりすることに。相談した司法書士にも騙され、心身ともにボロボロになった男性だったが、その後、生活保護からも卒業し、仕事のスキルを身に付けることにも成功した。なぜできたのか――。

【ここまでの概要】九州地方在住の竹林知武さん（仮名・30代後半）は、高校時代から交際していた彼女に「子供がほしい」と言われ、押し切られる形で結婚したが、次第にすれ違いが生じ、妻から離婚調停を起こされて離婚。高卒後に勤務した職場での人間関係もうまくいかないこともあって自暴自棄になった竹林さんは、日雇いの仕事で食いつなぐが、コロナ禍が訪れる。発達障害検査を受けたところ、「自閉スペクトラム症」と診断された。

■交際相手に借金100万円を押し付けられる

不倫疑惑もあった妻の身勝手な行動で離婚を余儀なくされた結果、月5万円の養育費支払いの義務を負うだけでなく、うつや「自閉スペクトラム症」と診断され、竹林知武さん（仮名・30代後半）の人生の苦難は続いていた。

コロナ禍で日雇いの仕事が激減してしまったため別の働き先を探し、32歳の時にスーパーの精肉店でパートとして働き始める。店長が発達障害に理解のある人だったため、「ここでなら人生をやり直せる」とかすかな希望を持っていた。

当時竹林さんには、キャバクラのボーイ時代に知り合い、交際に発展した2歳年下の彼女がいた。

写真＝iStock.com／Marco_Piunti ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Marco_Piunti

うつや障害と向き合い、「無理なく働こう」と努めていた竹林さんだったが、彼女に求められるままにお金を貸したり、クレジットカードを預けたりしていると、わずか半年ほどで借金が100万円に膨れ上がっていた。

あまりの金遣いの荒さに愛想を尽かした竹林さんは、借金を返済するよう告げて、彼女とは別れた。

ところがそれからすぐに、彼女と連絡が取れなくなる。半ば諦めかけていた竹林さんだったが、街で偶然彼女と出くわしたため、連絡がつかなくなったことや借金のことを問いただすと、彼女は「自己破産して、生活保護を申請した」という。

「つまり、『もう借金を返済できない』と告げられたも同然です。私は『まぁ、返済できない額ではない』と思い直して働きました」

元妻に対してもそうだったが、竹林さんは、親しくなった女性に自分のお金を使われることを、疑問に感じていないようだった。不思議に思った筆者は、生まれ育った家庭について訊ねた。

竹林さんの両親は、父親が20代前半、母親が18歳の頃に結婚。19歳で上の兄を出産し、20代前半で下の兄と姉を産んだ後、母親が33の時に竹林さんが生まれている。兄や姉たちとひとまわりも歳の差があったため、4人きょうだいでありながら、まるで一人っ子のように育ったという。

「年の離れたヤンチャな兄たちはいわゆるヤンキーで、姉は特攻服を持っていました。幼い頃、兄たちと話をした記憶も、遊んでもらった記憶もありません。父は寡黙で大酒飲み。家にはほとんどいませんでした。母は昭和を生きた強い人。父の両親の介護も母がしていました」

竹林さんが小学生の頃には兄たちは全員家を出ており、母親も働いていたため、ほとんどの時間を1人で過ごしたようだ。

推測するに、竹林さんは、幼少期から発達障害の傾向もあり、最初の社会である“家族”とのコミュニケーションがほとんどない幼少期を過ごしたために、親しくなった相手との関係性をうまく構築するスキルを身に付けられなかった可能性がある。

求められるままにお金や物品を渡すことを、その人物を“大切にしている”ことと勘違いしてしまっていた。その間違った“人の好さ”が、結果的に相手を好き放題に付け上がらせてしまう。

幼少時からの口下手さもあって、相手に嬉しい気持ちや喜びの感情のみならず、悲しい・悔しい・怒りなどの気持ちを伝えることが苦手だったために、恋愛だけでなく、仕事でもうまくいかなかったのかもしれない。

離婚した元妻にも彼女にも、そして、かつて自分だけを低給にした障害者福祉施設の施設長にも、不安や不満があればその都度きちんと伝えるべきだったが、タイミングや必要性がわからない竹林さんにはできなかった。だから、雑に扱われ続けてきたのだろう。

■引きこもり300日、失業手当が尽きる恐怖で決意した債務整理

実は、かすかな希望を持って働き始めた精肉店でも同じだった。

ある日、雑談の中で「大きい音が苦手」と話したところ、精肉店の同僚がふざけて、竹林さんの耳元で風船を割った。耳元で突然風船を割られたら、発達障害でなくてもびっくりして飛び上がってしまう。パニックになった竹林さんの様子を面白がった同僚や上司たちは、何度も何度も風船を割った。

写真＝iStock.com／Sergio Delle Vedove ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Sergio Delle Vedove

その後のことを、竹林さんはほとんど覚えていないという。同僚や上司たちは、その日以降、なぜか竹林さんを無視するようになった。

「発達障害に理解のある店長でしたが、半面、近寄りがたい雰囲気の人でした。私にはもう、何か行動を起こそうという気力は残っていませんでした……」

風船事件から約1カ月後。精神的に限界を迎えた竹林さんは、精肉店を辞め、実家に引きこもるようになってしまった。

34歳で精肉店を辞めた竹林さんは、実家でほぼ寝たきりとなった。かろうじて両親や姉から食事は提供されており、動ける日はハローワークで仕事を探したが、できそうな仕事は見つからなかった。

引きこもり生活を始めて10カ月経とうとする頃、失業手当で借金を返し、最低限の生活をするだけの日々に、「失業手当が尽きたらどうなってしまうのか」という恐怖に苛まれる。さすがに焦りを感じた竹林さんは、ネットで見つけた司法書士に債務整理の相談をする。しかし、これが新たなトラブルの始まりだった。

「債務整理」とは、借金の返済が困難になった際に、弁護士や司法書士などの専門家を介して、借金の減額や免除を行う法的な手続きのことだ。

竹林さんは、借金の減額や免除ができないか相談し、過払金がないかの確認を依頼。しかし、正確な返済計画はいつまで経ってもでき上がらず、何度催促しても「今は調査中だから待ってくれ」と言われ、毎月4万円の契約料だけは取られていった。悪質な司法書士に、まんまと騙されてしまった形の竹林さんはこう話す。

「うつが最も酷い頃だったので、司法書士さんの言っていることがほとんど理解できませんでした。私にも落ち度はあったと思っています。対面ならまだしも、ネット契約は避けるべきだったと反省しています」

■「情けない、恥ずかしい」「自分なんかこの世には必要ない」

司法書士に毎月4万円を取られ、一向に借金は減らない。

半年ほど経過し、途方に暮れた竹林さんの頭に、ふと相談先として「就労継続支援B型事業所」のことが浮かんだ。障害者施設で働いた経験があるため、存在だけは知っていたのだ。

事業所に行って事情を話すと、スタッフは親身に話を聞き、「法テラス」の利用を勧めてくれた。

「法テラス」は、国が設立した「日本司法支援センター」の通称で、法律トラブルの解決を支援する総合案内所だ。誰でも無料で利用できる「法制度・相談窓口の案内」や、経済的に困っている人向けの「無料の法律相談」、さらに弁護士・司法書士費用等の「立て替え制度」などを行っている。

画像＝「法テラス」公式サイトより

これが、竹林さんにとって一筋の光となった。

「法テラス」に紹介された地元の弁護士は、竹林さんの状況を丁寧にヒアリングし、支払い能力がないことから、司法書士の解約と「自己破産」を勧めた。

「正直、『自己破産』という言葉には、人生の終わりのようなネガティブなイメージしかありませんでした。私が罪悪感を口にしたとき、手続きをサポートしてくれた市役所職員はこう言いました。『自己破産は、決して逃げではありません。国が認めた、人生をやり直すための正当な権利です』……この言葉に、どれだけ救われたか分かりません」

竹林さんによると、「自己破産するとそれまで使っていた携帯電話が使えなくなるケースもあるため、格安SIMの契約をしておくように」と言われたという。他にも、自己破産には以下のような生活への影響がある。

・クレジットカードやローンが約5〜7年程度利用できなくなる

・99万円を超える現金、自動車や不動産などの財産は清算される

・官報（国の機関紙）で公告される

・破産手続き完了まで、弁護士などの士業や公証人など一部の公務員、警備員や保険の外交員、貸金業や古物商など一部の職業に就くことが制限される

・税金や罰金の支払い義務など、免責されない債務（非免責債権）がある

■自己破産と生活保護は「終わり」ではなく「再スタート」

2023年夏。36歳になった竹林さんは、「自己破産」の手続きと並行し、生活の拠点をグループホームに移すと、「生活保護」と「障害年金」の申請も勧められた。

実家は80代の父親と70代の母親、シングルマザーとなった姉とその子どもと孫が暮らしており、これ以上頼れる状況ではない。竹林さん自身、両親が亡くなった後、姉やその子どもたちに世話になる未来は避けたかった。

「『情けない、恥ずかしい』そんなプライドがなかったわけではありません。『自分なんかこの世には必要ない』そんな思いが交錯しました。しかし、それ以上に『生きたい』『生きて人生をやり直したい』という気持ちが勝りました。『これは、自分の命をつなぐための前向きな選択なのだ』と自分に言い聞かせました」

生活保護は、申請しても必ずしも通るとは限らない。筆者は毒親問題の取材相手の女性に、相談窓口である福祉事務所の職員から暴言や暴力をふるわれ、ひどく傷つけられたという話を聞いた。

竹林さんの場合はうつ病と発達障害を重く見られ、「返済能力がない」「働ける状態ではない」と判断されたようだ。実家に頼ることも不可能ではなかったが、実家に居続けることでうつの症状が悪化していく一方だった。そういった事情をB型事業所職員が汲み取り、生活保護申請をサポートしてくれたおかげで無事通ったようだ。地域差や福祉事務所の職員の資質によるところも大きいのだろう。

障害年金は2023年10月から。生活保護は12月から受給が始まった。手続きは福祉支援員がサポートしてくれたため、困ることはなかった。

両親や姉たちに「自己破産」や「生活保護」のことを話すと、最初は驚かれ、「情けない、恥ずかしい」とも言われたが、その後、「人生をやり直すための決断なんだ」と伝えると理解してくれたという。

竹林さんは2024年、38歳で生活保護を卒業し、グループホームも退去。アパートを借りて、一人暮らしができるまでになった。

保護犬と暮らすことをコンセプトにした、利用者が4人のグループホームでの暮らしは、竹林さんにとって快適だったようで、「人懐っこい犬との生活は荒んだ心を癒やしてくれました」と話す。

竹林さんは、生活保護を受給しながらグループホームで寝起きし、そこから就労継続支援B型事業所で働いていた。その事業所で出会ったのが、「Webライティング」の仕事だった。

最初は、タイピング練習を毎日利用時間中の4時間やり、1週間後には動画を見ながらタイピングでメモを取る練習に移った。そして2週間後には、実際に文章を書くことを始めた。

「自分のペースで文章を書き、それが誰かの役に立つ。少しずつですが、『自分にもできることがある』という自信を育んでくれました」

竹林さんが実践した、自立のための具体的なステップは以下のようなものだ。

・収支管理の徹底：スマホアプリを使い、収入と支出を正確に把握する。

・体調の記録：自分の心と体の波を記録し、無理のない仕事のペースを掴む。

・小さな成功体験を積む：「今日はここまでできた」と自分を認め、少しずつ目標を上げていく。

■自力で稼げるようになって月の「収入」は最大22万円に

1年半ほど経った頃には、体調に合わせて仕事量を調整でき、成果が目に見え、社会との繋がりを再び感じられるようになった。

「現在は、半分フリーランスのような状態ですね。Webライターやライター講師として、これからWebライターを目指したい方に、ライティングの基礎とSEO、AIの活用の仕方をお伝えしています。B型作業所は卒業を見据えて計画的に通う日数を減らしていき、来年の春には卒業します。ライター講師は、口下手で大丈夫かと思われますが、知識をアウトプットするスタイルで、会話というより情報提供に近いです。オンラインセッションとチャット対応が主なので、相手の表情などを読む必要もありませんし、何より相手が教わる姿勢でいてくれるので、助かります。在宅なので、疲れたら横になり、気が向いた時にライター業やWebサイトづくりをやっています」

現在竹林さんは、障害年金がひと月あたり約7万円。フリーランスライターの収入が8万〜15万円ある。

「まずは無理なく働き、生きること。これが一番の目標です。養育費は、生活保護受給中はストップしてもらっていたのですが（養育費の支払いはあと7年続く）、これも忘れずに計算に入れて、仕事量を増やしていかなくてはいけません。さすがに障害年金頼りは怖いので、B型事業所の卒業に向けて、もう少し収入は伸ばす予定です」

「生きる自信」を取り戻した竹林さんの人生は、明らかに好転し始めた。一度は「詰んだ」と諦めた人生の、「再スタート」が切れたのだ。

「繰り返すうつやトラブルで『死にたい』と思って引きこもっていた私ですが、支援してくださる皆さんのサポートのおかげで今、未来に希望を持って生きることができるようになりました。かつての私のように、公的な支援を受けることに抵抗を感じる人は少なくないと思います。でも、利用できる制度は、ためらわずに利用してください。『自己破産』も『生活保護』も、国民に与えられた『権利』です。プライドのために命を削る必要はどこにもありません。家族や友人に頼れないなら、お住まいの自治体の相談窓口や、法テラスに連絡してみてください」

1人で苦しんでいるだけでは、誰も気付いてはくれない。竹林さんがどん底から這い上がることができたのは、最後の最後に勇気を振り絞り、助けを求める声を上げることができたからだ。

竹林さんも当初はそうだったが、「自己破産」や「生活保護」を利用することを「情けない、恥ずかしい」と感じ、なるべく避けようとする人は少なくない。筆者も、「一度利用したら、2度と戻れないのではないか？」という恐怖を感じていた。

賃金は上がらず、物価が高騰し続ける昨今、生活保護を検討する人の増加が予想される。厚生労働省が2025年10月に公表した概数によると、被保護実人員数は約199万人。人口100人に対して1.61％。割合は高齢者約55％、障害者・傷病者約25％、母子世帯約4％などとなっている。

これまで介護の現場や毒親の取材をしてきた筆者は、経済的に困窮しているにもかかわらず、「申し訳ない」「世間体が悪い」などと生活保護受給を自ら辞退する人をしばしば目にしてきた。その背景には、何があるのか。そこで、実際に受給中の人や受給経験のある人の話を通じて、その仕組みの“得体の知れなさ”＝ブラックボックスを解明しつつ、生活保護に対する批判の実態に今後も迫っていきたい。

旦木 瑞穂（たんぎ・みずほ）

ノンフィクションライター・グラフィックデザイナー

愛知県出身。印刷会社や広告代理店でグラフィックデザイナー、アートディレクターなどを務め、2015年に独立。グルメ・イベント記事や、葬儀・お墓・介護など終活に関する連載の執筆のほか、パンフレットやガイドブックなどの企画編集、グラフィックデザイン、イラスト制作などを行う。主な執筆媒体は、東洋経済オンライン「子育てと介護 ダブルケアの現実」、毎日新聞出版『サンデー毎日「完璧な終活」』、産経新聞出版『終活読本ソナエ』、日経BP 日経ARIA「今から始める『親』のこと」、朝日新聞出版『AERA.』、鎌倉新書『月刊「仏事」』、高齢者住宅新聞社『エルダリープレス』、インプレス「シニアガイド」など。2023年12月に『毒母は連鎖する〜子どもを「所有物扱い」する母親たち〜』（光文社新書）刊行。

（ノンフィクションライター・グラフィックデザイナー 旦木 瑞穂）