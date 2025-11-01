【うお座】2025年11月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「うお座」の2025年11月の運勢を占います。
【今月のカード：教皇（The Hierophant）／正位置】
「教皇」の正位置は、バランスを意識することを指します。
今月は、物事を両立させたり、上手に立ち回れたりする時期です。
ただし、効率化にこだわりすぎず、状況や自分を一歩引いた視点で見つめることも大切です。
【今月のラッキーカラー：グリーン】
緑は落ち着きと調和を与え、バランスを意識した行動を後押ししてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
【今月のカード：教皇（The Hierophant）／正位置】
「教皇」の正位置は、バランスを意識することを指します。
今月は、物事を両立させたり、上手に立ち回れたりする時期です。
ただし、効率化にこだわりすぎず、状況や自分を一歩引いた視点で見つめることも大切です。
緑は落ち着きと調和を与え、バランスを意識した行動を後押ししてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)