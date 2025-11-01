【みずがめ座】2025年11月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「みずがめ座」の2025年11月の運勢を占います。
【今月のカード：太陽（The Sun）／逆位置】
「太陽」の逆位置は、冷静な判断を促しています。
今月は、これまでもやもやしていたことに解決策が見えてくる兆しがあります。
ただし、自分らしくないと感じることはしなくてもOK。直感を信じることが大切です。
【今月のラッキーカラー：イエロー】
黄色があなたに明るさと前向きさを与え、冷静さと判断力を保ってくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
