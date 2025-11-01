【やぎ座】2025年11月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「やぎ座」の2025年11月の運勢を占います。
【今月のカード：審判（Judgement）／正位置】
「審判」の正位置は、大きな決断の暗示です。
今月は、大事な物事や約束に対して判断を下す機会がありそう。
悩んでしまうときは、1人で抱え込まず、誰かに相談することが大切です。
【今月のラッキーカラー：パープル】
紫は冷静な判断力と洞察力をもたらし、正しい決断へと導く力を授けてくれるでしょう。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
