「彼女が日本の守備陣をどれだけ崩せるか」リトルなでしこが警戒すべき北朝鮮の選手は？ FIFA公式がピックアップ【U-17女子W杯】
４強進出をかけた大一番だ。モロッコで開催されているU-17女子ワールドカップで、白井貞義監督が率いる日本は準々決勝で優勝候補の北朝鮮と激突する。
この一戦を前に、FIFA（国際サッカー連盟）の公式サイトがプレビュー記事を掲載。「目を見張るようなプレースタイルで知られる両強豪による白熱のバトルが期待される」と伝える。
「U-17女子ワールドカップで日本と北朝鮮の対戦は３度目となる。2010年のトリニダード・トバゴ大会では準決勝で日本が２−１で勝利し、2016年のヨルダン大会では北朝鮮がリベンジを果たした。これで３部作となり、間違いなく熱戦が繰り広げられるだろう」
FIFAは両国の注目選手をそれぞれピックアップ。北朝鮮はユ・ジョンヒャンだ。日本の福島望愛、イタリアのジュリア・ガリと並び、ここまで５ゴールを挙げ、得点ランキングのトップに立つアタッカーについて、次のように紹介する。
「電光石火の速さでどんな相手も打ち負かす能力を持ち、地上でも空中でも脅威となるジョンヒャンは、今大会で目覚ましい活躍を見せている一人だ。チームメイトのキム・ウォンシムと共に、この攻撃的ミッドフィルダーはオランダとモロッコの守備陣を翻弄した。準々決勝の勝敗は、彼女が日本の守備陣をどれだけ崩せるかに大きく左右されるだろう」
一方、リトルなでしこは中村心乃葉。「福島望愛は開幕から観客を魅了し続けてきたが、白井貞義監督が率いるチームで輝いているのは彼女だけではない」とし、こう続ける。
「コロンビア戦では、中村心乃葉もダイナミックなプレーと惜しみない攻撃への執念で、誰にも止められない存在であることを証明した。どんなポジション、どんな距離からでもシュートを打てる能力は、大会を通して最も印象的な選手と言えるだろう。ただ、ゴールは今のところわずか１点にとどまっている」
北朝鮮は前回チャンピオンで、最多優勝回数（３回）を誇る。同じアジアの強敵に日本は打ち勝てるか。決戦は日本時間で11月２日の４時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
