【いて座】2025年11月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「いて座」の2025年11月の運勢を占います。
【今月のカード：世界（The World）／逆位置】
「世界」の逆位置は、目標の再設定を示します。
今月は、新しい目標を立てたり、調整を行ったりするのに最適な時期です。
ただし、やりたいことが多すぎると迷いが生じやすいので、2つ程度に絞るとよいでしょう。
【今月のラッキーカラー：ブルー】
青は冷静さと集中力を与え、目標の整理や調整を促してくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
【今月のカード：世界（The World）／逆位置】
「世界」の逆位置は、目標の再設定を示します。
今月は、新しい目標を立てたり、調整を行ったりするのに最適な時期です。
ただし、やりたいことが多すぎると迷いが生じやすいので、2つ程度に絞るとよいでしょう。
【今月のラッキーカラー：ブルー】
青は冷静さと集中力を与え、目標の整理や調整を促してくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)