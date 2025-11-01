【さそり座】2025年11月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「さそり座」の2025年11月の運勢を占います。
【今月のカード：吊るされた男（The Hanged Man）／正位置】
「吊るされた男」の正位置は、今は動く時ではないことを表します。
今月は、一見動きがないように思えても、物事は水面下で静かに進んでいる時期です。
焦らず、気になることがあれば相手に直接確認すると安心です。
【今月のラッキーカラー：ブラウン】
茶色は安定感と落ち着きを与え、状況を見守りながら物事を進める後押しをしてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
