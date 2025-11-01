ソニーネットワークコミュニケーションズは、2025年11月1日に設立30周年を迎えることを記念し、30周年記念特設サイトを公開した。

同社は1995年11月1日に設立したソニーのグループ会社。現在はインターネット接続サービス「So-net」や、光回線サービス「NURO 光」、MVNOサービス「NUROモバイル」などを提供している。

30周年記念特設サイトでは、同社が設立された1995年を含む1900年代、市場が大きく変化した2000年～2012年、「NURO 光」などを開始した2013年～2015年、「NUROモバイル」などを開始した2016年～2024年、そして同社設立30周年となる2025年～20XXまでと時系列順に同社の歴史を知ることができる。

同社代表取締役執行役員社長の中川 典宜氏は、「ソニーグループの一員として『クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす。』というPurpose（存在意義）のもと、通信とインキュベーションを軸に、 感動を支えるインフラとしての責任と可能性を広げていきます」としている。