【てんびん座】2025年11月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「てんびん座」の2025年11月の運勢を占います。
【今月のカード：死神（Death）／正位置】
「死神」の正位置は、再生を意味します。
今月は、疎遠になっていた人と再会したり、忘れていた出来事を思い出したりする機会がありそうです。
ただし、うますぎる話には注意。怪しいと感じたら飛び込まないことが大切です。
【今月のラッキーカラー：オレンジ】
オレンジは活力と前向きさをもたらし、再生や出会いを祝福する力を与えてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
