10月23日のドラフト会議で指名された大学生のほとんどが、03年度世代の選手だった。日本ハムは5人の大学生を指名したことで、この世代は12人と「一大勢力」に膨れ上がった。世代の中で、来季のブレークを期するのが畔柳亨丞投手（22）だ。

今季は5月に右肘を痛め一時離脱したが、リハビリ期間に投球フォームやトレーニング方法を見直した。その中で「やっぱり重要だなと気づいた」と言うのが、以前から取り組んでいたピラティスだった。「シーズン中はウエートだけになってしまうことが多くて。それだとなかなかパフォーマンスが上がってこなかった」と故障した後はウエートトレーニングの後のピラティスを日課にした。「ウエートよりキツい」と毎日、30分以上をかけて自らの体を思うままに操れるようにコツコツと取り組んだ。

シーズン終盤から1軍に加わり、クライマックスシリーズ（CS）でもファイナルSまで帯同した。緊迫感のある試合を経験し、ソフトバンクとのファイナルS第4戦の9回に初登板し1回完全投球。「シーズン的には悔しいシーズンになったんですけど、9月ぐらいから上がってCSまで、大事なところでマウンドに上げてもらって、数試合だけど自分の力を出せた。来年以降につながるシーズンだったかなと思う」と手応えも得た。

OBの鶴岡慎也氏も同じくOBの岩本勉氏のYouTubeチャンネルに出演した際に「めちゃくちゃよかった。山本由伸の真っすぐみたいでしたよ」と期待をかけていた。そのことを伝え聞いた畔柳も「え、本当ですか？うれしいですね」とはにかむ姿も印象的だ。

今季8勝の達、同5勝の福島、11セーブの柳川ら成長著しい同世代の中で、5年目となる来季への思いは強い。「同級生が入ってきますけど、一歩でも二歩でもリードできるように来年は1年間、1軍で活躍できることを目標にやっていきたい」。来季はネクストブレーク候補の活躍に注目してもらいたい。（記者コラム・田中 健人）