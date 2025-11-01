現地時間10月31日、アメリカ・デルマー競馬場で行われた、ブリーダーズカップジュベナイルターフスプリント（G1・芝1000m）は、I.オルティスJr.騎乗のサイフェア（牝2・G.ウィーバー）が好位から抜け出して、今年のブリーダーズカップ最初の勝ち馬となった。2着にブリュッセル（牡2・A.オブライエン）、3着にアスペクトアイランド（牡2・J.オーウェン）が入った。勝ちタイムは0:56.02（良）。

サイフェアは好位3番手からの競馬で、直線でも絶好の手応えで抜け出しを図ると、軽々とライバルを捩じ伏せた。オルティスJr.騎手にとっては BC通算21勝目、同レース4勝目で、このレース史上2頭目の牝馬Vとなっている。

BCジュベナイルターフスプリント・サイフェアとI.オルティスJr.騎手 (C)Breeders’ Cup / Eclipse Sportswire

殊勲のI.オルティスJr.騎手は、「スタートが良くて、前に行けたのが大きかったです。直線で脚を残せるように我慢して運んだら、最後までしっかり応えてくれました」と、同馬の走りを労っていた。