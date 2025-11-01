カジノを含む統合型リゾート（ＩＲ）整備について、道が８月に全１７９市町村に実施した意向調査の全容が、読売新聞の情報公開請求で判明した。

ＩＲ整備に前向きな意見もあった一方で、道内での整備に関心を示す４９市町村のうち、３割の自治体がギャンブル依存症などのデメリットにも触れている。道がＩＲ誘致に乗り出すには、自治体の理解と対策が必要であることが見て取れる。

調査ではこれまで、苫小牧市と函館市が「自市内へのＩＲ整備に関心がある」と回答し、７９市町村は「道内整備に関心がある」、９８市町村が「関心・期待はない」と答えたことがわかっていた。今回、道が開示した関係文書で明らかになったのは、結果公表に同意した１０６市町村の回答と、その理由だ。

「自市内の整備」に関心がある苫小牧市は、空港や港など立地条件の良さを強調した上で、「産業振興や経済発展に寄与できる」と理由を挙げた。函館市は理由を示さなかった。

「道内整備」に関心を示した自治体の意見は様々だ。釧路市は「苫小牧市の整備計画が道内で有力だと認識している。計画に協力したい」としていた。白老町は「苫小牧市への整備に関心を持ち、賛同している」とした。

一方で、ＩＲ整備に懸念を示す自治体もある。道内整備に関心を持つ奈井江町や、関心がないとした足寄町、枝幸町など少なくとも１０市町が依存症について言及。東神楽町は「カジノ事業に対し社会的リスクを強く感じる」と答えた。

こうした懸念に道経済部観光振興課の担当者は「調査結果を踏まえて、道としての考え方を整理していく」と話す。道は今月下旬に開会予定の道議会第４回定例会で、２０１９年度策定の「ＩＲに関する基本的な考え方」の改定骨子案を報告する予定だ。