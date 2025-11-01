「息子夫婦や孫と同居している」と聞くと、にぎやかで安心な老後を想像するかもしれません。しかし、家族の笑い声の裏で、ひっそりと孤独を抱え、影のように暮らす高齢者も少なくありません。家族に感謝しながらも、自分の存在価値や居場所に迷い、夜ひとりで不安に押しつぶされそうになる――そんな“見えない孤独”の実態を今回は紹介します。

同居しているのに孤独…息子の家で「影」のように生きる76歳母

夫を亡くし、独り身になった元専業主婦の安本和子さん（仮名・76歳）は、この7年ほど息子夫婦の家で暮らしています。

和子さんの収入は、自分の年金と夫の遺族年金を合わせて月12万円ほど。そのうち、家賃・食費・光熱費として月10万円を息子に渡しており、手元にはわずか2万円だけが残ります。

「同居しようと言ってくれたのは息子の方。『一人じゃ寂しいだろう』って、そのときは優しい子だと思ったのですが、今思えば私の年金で家計を楽にしたかったのかもしれません」

贅沢はできませんが、お世話になっているという気持ちから、金額を減らすこともできないといいます。しかし、心のどこかでこう思わずにはいられません。「私はお金を渡しているだけ。それだけの存在価値なのかもしれない」と。

実際、「息子夫婦や孫と同居」と聞けば、にぎやかで楽しく暮らしているイメージを持つでしょう。しかし、和子さんの生活はまったく逆で、家族の輪から外れ、“影”のように過ごしています。

夕食は家族全員の分を作りますが、息子夫婦は共働きで帰宅が遅く、孫も塾や習い事で家にいる時間が少ないため、ほとんど一人で食べています。

「昔はもう少し“家族の一員”という感じだったのですが……。今では、みんなの邪魔にならないように、お風呂も家族が終わったあとか、夕方早めに入るようにしています。たまに居間から笑い声が聞こえると、疎外感で胸がしめつけられます」と和子さん。

そんな孤独と遠慮の積み重ねが、思わぬ形で心に影を落とすこともあります。ある日、和子さんはスーパーで会計をしていないお菓子を自分のエコバッグに入れそうになったのです。

「なんでかわからない。手が動いてしまって……ハッとしてやめましたが、そんな自分が心底怖かった。あれで警察に捕まっていたら、本当にあの家に居場所がなくなってしまいます」

当然ながら、そんなことがあったということも、息子夫婦には話せないといいます。

「じっと静かにしていることが、私に求められていることのような気がして。もはや私が家で倒れてしまっても誰も気づいてくれなくて、発見が遅れて孤独死するんじゃないか。そんなことまで考えてしまうんです」

誰と暮らしていても、孤独は心の隙間に潜んでいる

和子さんのスーパーでの「まさかの出来事」は、日々の孤独や自己評価の低さが、無意識の行動として現れた瞬間だったのかもしれません。

こうした心理の揺らぎは、決して特別なことではなく、高齢者が抱える孤独感や疎外感のリスクの一つでもあります。そして、家族と同じ屋根の下で暮らしていても、安心感は必ずしも得られるとは限りません。むしろ孤独感を増幅させてしまうこともあります。

経済的な負担も心の重みになります。少ない年金のほとんどを家族に渡し、自分のために使えるお金はわずか。経済的な「自立」がないことは、精神的な自由の制限にもつながります。

こうした状況を回避するためには、気持ちを言葉にすることが大切です。息子や家族に孤独や不安を率直に伝えることで、家族の配慮や理解が得られる可能性もあります。

そして、家族以外に自分の居場所を増やすこと。地域のシニアサロンや趣味の教室、ボランティア活動など、家庭以外で過ごす時間を持つことで、孤独感を和らげることができます。家の中で影となってしまうよりも、自分らしい時間や空間を確保することが、安心感につながります。

さらに、生活の自立を意識すること。自分のためにお金を使うこと。家族にお金を渡すだけの存在ではなく、価値ある個人としての実感を持つことができます。和子さんの手元に残るお金は月2万円。その金額が本当に適正なのか、息子と相談することも1つの方法です。

家族と同じ屋根の下にいても、孤独は心の隙間に潜んでいます。だからこそ、高齢者自身が「声を上げる」「居場所を持つ」「生活の自立を意識する」ことが、孤独から抜け出す第一歩になります。自分だけで抱え込まず、必要に応じて最寄りの高齢者支援課・地域包括支援センターなどで相談をしてみるのもよいでしょう。

人生の後半は、自分の心と向き合い、自分らしく生きる選択を積み重ねる時間でもあります。家族との距離感を見直し、自分にとっての安心や自由を設計すること。それこそが、同居の孤独から抜け出すための大切な一歩です。