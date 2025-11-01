¡ÖÆî¹ñ¡×¤Ï»É·ãÅª¤À¤Ã¤¿¡ª¡¡¼î¶Ì¤Î¶áÂå³¨²èÅ¸¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Ú¥¬¥¯¥ß¥«¼èºàÈÉ¡Û
¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¥¬¥¯¥ß¥«¼èºàÈÉ¤Î³ØÀ¸µ¼Ô¤Ç¶å½£Âç³Ø2Ç¯¤Î¡Ö¤Ò¤Ê¡×¤Ç¤¹¡ª
Ê¡²¬»ÔÈþ½Ñ´Û¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡Ö¼î¶Ì¤Î¶áÂå³¨²è¨¡¡ØÆî¹ñ¡Ù¤òÉÁ¤¯¡£¡×¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¤Í¡ª
³§¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆî¹ñ¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÃÏ°è¤òÁÛÁü¤·¤Þ¤¹¤«¡£ÆüËÜ¤À¤È²Æì¤ä¼¯»ùÅç¡¢³¤³°¤À¤ÈÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ä¥¤¥ó¥ÉÊÕ¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸½Âå¤À¤È²¿¤È¤Ê¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÉÕ¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¾¸Í»þÂå¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÆî¡×¤ÏÊÐ¤Ã¤¿ÃÎ¼±¤äÁÛÁü¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÆî¿Ê¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¿»Æ©¤·¤¿ÌÀ¼£¸å´ü°Ê¹ß¡¢Â¿¤¯¤ÎÈþ½Ñ²È¤¬¸ø»ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÜÅª¤Ç¡ÖÆî¡×¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÈÁ´¤¯°Û¤Ê¤ëÉ÷·Ê¤äÉ÷Â¯¤Ë¿¨¤ì¡¢´¶Æ°¤È¶Ã¤¤ÎÃæ¡¢²þ¤á¤Æ¡ÖÆî¡×¤òÈ¯¸«¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¡ÖÆî¹ñ¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤È¤Î¸òÎ®Áë¸ý¤ÇÆüËÜ¤ÎÆî¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÊ¡²¬¤ò²ñ¾ì¤Ë¡¢ÌÀ¼£°Ê¹ß¤ÎÆüËÜ¤Î²è²È¤¬¡ÖÆî¹ñ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÉÁ¤¤¤¿¶áÂåÈþ½ÑºîÉÊ¤òÆÃ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢»°¤Ä¤Î¾Ï¤Ë¥×¥í¥í¡¼¥°¤È¥¨¥Ô¥í¡¼¥°¤ò²Ã¤¨¤¿¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤ÏÂè1¾Ï¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ø¡£ÌÀ¼£°Ê¹ß¡¢¿·¤¿¤ËÆüËÜ¤ÎÅý¼£²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿Î°µå¡¢ÂæÏÑ¡¢ÆîÍÎ½ôÅç¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢¤½¤·¤ÆÀïÃÏ¤Ë¤ª¤±¤ëºîÉÊ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¡¢Äê½»¤¹¤ë³Ð¸ç¤ÇÆî¹ñ¤ËÄ¹´üÂÚºß¤·¤¿²è²È¤¿¤Á¤â¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡ÅÄË»ÍÏº¤Î¡ÖÇÏÐÔºîÀï³¨´¬¡×¡Ê1944¡Ë¡£¥³¥¿¥Ð¥ë³¤´ß¤Ç¤ÎÀï¤¤¤«¤é¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë´ÙÍî¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ·³¤ÎÍÍ»Ò¤¬¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¹çÀï³¨´¬¤Î·Á¼°¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÀÄ¤¤³¤¡¢ÎÐÇ»¤¤Ì©ÎÓ¡¢¥¹¥³¡¼¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿Æî¹ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼«Á³¤äµ¤¾Ý¡¢¥Æ¥Ê¥¬¥¶¥ë¤äÀÖ¤¤Ä»¤Ê¤É¤ÎÀ¸¤Êª¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£°Å¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÀïÁè¤¬¼çÂê¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤ÆÂè2¾Ï¤Ø¡£ÂæÏÑ¤äÆîÍÎ½ôÅç¤ò¼«Í³¤Ë¡¢»äÅª¤ËÎ¹¤·¤¿²è²È¤ÎºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤â¡ÖÎ¹¤¹¤ë²è²È¡×¤È¤·¤ÆÌðºêÀéÂåÆó¤ÈµÈÅÄÇî¤¬Âç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤é¤¬ÆÃ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÌ±Â²¤äÊ¸²½¤¬Â¸ºß¤·¡¢Ê©¶µÊ¸²½¤Î¸»¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥¤¥ó¥É¤Ç¤¹¡£À¸¤À¸¤¤ÈÉÁ¤«¤ì¤¿É÷·Ê²è¤«¤é¡¢Æî¹ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âè3¾Ï¤Ç¤Ï¡¢ÌÀ¼£¤«¤é¾¼ÏÂ½é´ü¤Î²è²È¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¶áÂåÅª¤ÊÊ©¶µÈþ½Ñ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¼«¤é¤ÎÂÎ¸³¤ä³Ø¤Ó¤òÄÌ¤·¤Æ¥¤¥ó¥ÉÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
Èþ½Ñ»ØÆ³¼Ô¤Î²¬ÁÒÅ·¿´¤¬¥¿¥´¡¼¥ë°ìÂ²¤È¿Æ¸ò¤ò·ë¤ó¤Ç°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í²è²È¤¬¥¤¥ó¥É¤ËÅÏ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥´¡¼¥ë¤Ï¥¤¥ó¥ÉÊ¸²½¤òÂåÉ½¤¹¤ë»í¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢Å¯³Ø¼Ô¡¢½¡¶µ¼Ô¡¢ÍÂ¸À¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸ß¤¤¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¹ç¤¤¡¢¹â¤á¹ç¤Ã¤ÆÈþ½Ñ³×¿·¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÌÀ¼£»þÂå¤«¤éÆüËÜ¤È¥¤¥ó¥É¤Ë³èÈ¯¤ÊÊ¸²½¸òÎ®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¡¢¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡ª
ÆÃ¤ËÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢²£»³Âç´Ñ¤Î¡ÖÇò°á´Ñ²»¡×¡Ê1908¡Ë¡£ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê´Ñ²»ÍÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢´éÎ©¤Á¤Ï¥¤¥ó¥É½÷À¤ò»×¤ï¤»¡¢¥¤¥ó¥É¤ÎÅÁÅý°áÁõ¤Ç¤¢¤ë¥µ¥ê¡¼¤â¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜÅªÊ©¶µ²è¤Ë¥¤¥ó¥ÉÅªÍ×ÁÇ¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Âç´Ñ¤Ï¥¤¥ó¥É¤ËÂÚºßÃæ¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¡¹¤Î¤·¤°¤µ¤äÉþ¾þ¡¢´éÎ©¤Á¤ò´Ñ»¡¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ»Ë¡¤òÇ®¿´¤Ë³Ø¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤â¤¤¤¨¤ëºîÉÊ¡¢ÀÐºê¸÷ô¤¤Î¡ÖÇ®¹ñÕ«½Õ¡×¡Ê1918¡Ë¤¬ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Ö¢É÷°ìÌÌ¤¬¿§Á¯¤ä¤«¤ÊÇ®ÂÓ¿¢Êª¤äÄ»¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¡¢°µ´¬¤Ç¤·¤¿¡£¿¢Êª¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÉ®Ã×¤ÏÁ¡ºÙ¤Ç¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë»×¤ï¤ºÂ©¤ò¤Î¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²è²È¤¿¤Á¤Ï¡¢·ãÆ°¤Î»þÂå¤Ë¿·¤¿¤Ê¡ÖÈþ¡×¤òµá¤á¤Æ°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤ØÅÏ¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤ä¼«¤é¤Î¸ÄÀ¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿·¤¿¤Ê³Ø¤Ó¤òÇ®¿´¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë»ä¤â»É·ã¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¼«¿È¡¢Â¿Ë»¤ÊÂç³ØÀ¸³è¤ÎÃæ¡¢Âç¤¤ÊÄ©Àï¤«¤é¤Ä¤¤¤Ä¤¤±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢½¢¿¦¡¢Å¾µï¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾´¹´ü¤ò·Ð¸³¤¹¤ë³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢³Ø¤Ó¤ËìÅÍß¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤µá¤á¤¿²è²È¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¸«½¬¤¦¤Ù¤ÉôÊ¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ´ü¤Ï2025Ç¯11·î24Æü¤Þ¤Ç¡£³§¤µ¤ó¤âÊ¡²¬»ÔÈþ½Ñ´Û¤Ç¡ÖÆî¹ñ¡×¤òÂÎ´¶¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£
ºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
