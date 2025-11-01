タレントのホラン千秋（37）が、31日放送のフジテレビ系「ザ・共通テン！」（金曜午後9時）に出演。ブレークまでの道のりを振り返った。

ホランは6歳からキッズモデルとして活動。キャリアは長いが「大学出るまで1ミリもコンスタントに（仕事がある）っていうのはなかったので」と苦労時代を語ると、MCのヒロミから「よく頑張ったね」と労われた。

同い年の女優には新垣結衣、戸田恵梨香らがおり「名だたる子たちがいる。主演級の人たちが。高校生ぐらいになるとみんな主演をやっていたので、なんかな〜と思いながら」と複雑さを抱きつつも、「でも好きなことは好きだから。諦めずにやっていたら今があります。ありがとうございます」とカメラに向かって笑顔を作った。

ゲストの薬丸裕英が「TBSの夜中のキャスターみたいなのやってたもんね」と話すと、ホランは「『ビジネスクリック』っていって」と出演していた経済情報番組について回想。当時の衣装については「『とにかく足を出せ』って言われて。『短ければ短いほどいい』って」とスタッフの注文を明かし、「『ビジネスクリック』を半年やって、そこから『news zero』に」と語った。

ヒロミが「『短くしろ』って言われた時冗談じゃないよってならないの？」と尋ねると、ホランは「全然。足には自信があったので」とさっぱり答えて笑いを誘った。