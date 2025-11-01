俳優の坂口憲二さん（49）が2025年10月24日、コーヒー焙煎士としてオーナーを務める店「THE RISING SUN COFFEE ＆ BEANS」のインスタグラムを更新し、コーヒーをいれている姿を披露した。

「全集中！！！」

坂口さんは、「全集中！！！！！！！！」とコメントし、真剣な表情でコーヒーをいれる姿を投稿。「今週末も皆さまのご来店お待ちしてます！」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、口ひげとあごひげをたくわえた坂口さんが、半袖のシャツで真剣な表情で、丁寧にコーヒーをいれる様子を披露している。

この投稿には、「真剣な眼差しカッコイイ」「カッコよすぎです」「素敵すぎる〜」「坂口さんの入れてくれたコーヒー飲みたい〜」「やっぱ、カッコいい」といったコメントが寄せられていた。

坂口さんは18年3月、厚生労働省が指定する難病「特発性大腿骨頭壊死症」を発症したことを公表し、芸能活動を休止した。23年5月に「風間公親−教場0−」（フジテレビ系）で9年ぶりのドラマ出演を果たした。25年4月には月9ドラマ「続・続・最後から二番目の恋」（フジテレビ系）で、11年ぶりの連ドラ復帰で話題を集めた。