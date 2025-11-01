◆米大リーグ ワールドシリーズ第６戦 ブルージェイズ―ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースが３１日（日本時間１１月１日）、２勝３敗と崖っぷちで迎えたワールドシリーズ（ＷＳ）第６戦の敵地・ブルージェイズ戦で先制した。

相手先発のガウスマンのスプリットに苦しみ、２回まで６つのアウトのうち５つを三振で奪われたが、０―０の３回。１死から８番エドマンがチーム初安打となる右翼線二塁打を放ち、２死から大谷が申告敬遠されて一、二塁。ここで２番スミスが左翼線に先制適時二塁打を放った。

３番フリーマンの四球でなおも満塁となると、この日４番に入ったベッツが左前へ２点適時打をマークした。この日までポストシーズンで打率２割３分４厘、０本塁打と不振のベッツを４番で起用したことに関して、ロバーツ監督は試合前に「ムーキー（ベッツ）を４番に置いたのは、前の３人にムーキーのために出塁するチャンスを与えたかったからなんだ。彼らが出塁して、より多く打席に立つようにね。そんな感じの計算だよ」と説明。「昨日（の練習で）は本当に良かった。昨日、彼はとてもいい練習をしたと思う。彼自身もそう言っていたし、打撃コーチたちもそう言っていた。相手はいい投球をしてくるだろうが、彼のスイングの状態はこの１週間で一番いいと思う。だからその点については本当にいい感触を持っている」と話していたが、見事に采配が的中した。