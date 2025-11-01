¡Ö¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÉ½¾ðÎÞ½Ð¤ë¡×¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬3²ó¤Ë3ÆÀÅÀ¡¡¥¹¥ß¥¹ÀèÀ©ÂÇ¡¢ÉÔ¿¶¤Î¥Ù¥Ã¥Ä¤¬4ÈÖ¤ÇÂç»Å»ö¡¡»³ËÜÍ³¿¤ËÂç¤¤Ê±ç¸îÅÀ
¡þMLB¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º-¥É¥¸¥ã¡¼¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö1Æü¡¢¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥»¥ó¥¿¡¼)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Âç°ìÈÖ¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
3²ó¡¢1¥¢¥¦¥È¤«¤é¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥óÁª¼ê¤¬¥±¥Ó¥ó¡¦¥¬¥¦¥¹¥Þ¥óÅê¼ê¤«¤é¥Á¡¼¥à½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥ÈÀþ¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡£Â³¤¯¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹Áª¼ê¤¬»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤ë¤È¡¢1ÈÖ¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¿½¹ð·É±ó¤Ç2¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£¹¥µ¡¤Ë2ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Áª¼ê¤¬¥ì¥Õ¥È¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¤âÂ³¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤Î»Íµå¤ÇËþÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÂÇ½çÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ç4ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤Ø¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÂÇÎ¨1³ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤Ï¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤Ø¤Ï¤¸¤ÊÖ¤¹¡¢2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡£¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤ÏÎÝ¾å¤ÇÂ¤ò¤¿¤¿¤´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÉ½¾ðÎÞ½Ð¤ë¡×¡Ö¤è¤¦ÂÇ¤Ã¤¿ÎÞ¤â¤ó¤ä¡×¡Ö¥Ù¥Ã¥Äµ¤¹çÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡×¡Ö¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤âÂÇ½ç¤âÇ¤¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç·ë²Ì½Ð¤¹¿¿¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤Ê¤ÉÉÔ¿¶¤Î¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤Î°ìÂÇ¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ø2¾¡3ÇÔ¤Ç³³¤Ã¤×¤Á¡£Éé¤±¤ì¤Ð½ª¤ï¤ê¤Î°ìÀï¤Ç3ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¡¢ÀèÈ¯¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤ËÂç¤¤Ê±ç¸îÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£