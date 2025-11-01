

不登校の原因が、学校の問題ではないケースも。子どもの行動に隠された本当の意味について考えてみましょう（写真：C-geo／PIXTA）

「あの子、最近なんか元気ないな」「いつも学校であったことを話してくれていたのに、ほとんど口をきいてくれない」――。子どもの小さな違和感に、胸がざわつくことはありませんか。

「思春期の子どもたちは、心の内をうまく言葉にできません。でも、言葉にしないからといって、何も感じていないわけではないのです」と言うのは、3万人の親子に寄り添ってきたスクールカウンセラー普川くみ子さんです。10代の子どもたちの沈黙の奥に隠された「声なき心」を私たち親がどうやって感じ、受け止め、寄り添っていけばいいのでしょうか。普川さんの新著『10代の子どもの心の守りかた』を一部抜粋しお届けします。

子どもの行動にひそむ家庭の課題に気づく

――子どもの問題行動は、家族を守るためのサインかもしれない

不登校の話題になると、よく「子どもが学校に行けないのは、学校に何か原因があるからだ」と言われますが、必ずしもそうとはかぎりません。

さまざまな要因が複雑に絡み合う中で、不登校の原因がじつは「家庭の不和」にあったというケースを、私はこれまでにいくつも見てきました。

「学校に行きたくない」本当の理由

あるご家族のケースです。

小学5年生の長女が「学校に行きたくない」と言って、休み始めました。しかし、彼女は学校生活に不満を抱えている様子もなく、トラブルの兆しも見当たりません。

心配したご両親は、長女と何度も話し合いを重ね、学校や病院にも相談して、不登校の原因を探りました。

そうこうしているうちに、彼女は再び学校に通えるようになりました。原因は結局わかりませんでしたが、ひとまず問題は解決したようだということで、ご両親もひと安心。

ところが2カ月ほど経ったころ、今度は小学3年生の妹が「学校に行きたくない」と言い始めたのです。姉と同様に、学校でのトラブルや病気の気配はありません。困惑したご両親は、再び一緒になって、その原因を探り始めました。すると不思議なことに、しばらくすると妹も自然と学校に通えるようになったのです。

この姉妹に、一体何が起きていたのでしょうか。

じつはこのとき彼女たちは、問題を起こすことで両親を団結させ、「両親の不和」という問題を解決しようとしていました。家庭環境を修復するために、自らが問題の「種」になっていたのです。これは、私が子どもたち、母親、父親それぞれの話を何度も聞いていく中で見えてきた事実です。

お母さんによると、彼女たちが学校を休み始める前、ご両親はしょっちゅう喧嘩をしていて、家の中には張り詰めた空気が漂っていました。

両親は、子どもたちに聞こえないよう、子どもたちが寝静まった後に話し合っていました。でも、姉妹にはその話し声が聞こえていました。内容はよくわからないけれど、不穏な様子が感じ取れ、夜になるたびに不安な思いを抱いて、姉妹で息をひそめていたのです。

その雰囲気を苦しく感じた姉は、「転換」という無意識の心理的メカニズムを使って、自分の気持ちを別の対象に向けさせることで、両親の注意を自分に引こうとしたのです。

家庭内の不和が一時的に解消された

転換とは、感情や不安を直接的な対象（この場合は両親の不和）に向けるのではなく、ほかのものに向ける心理的メカニズムです。姉は、無意識に家庭内の緊張感を解決しようと、自分の不安を学校に焦点を当てる形で表現しました。その結果、学校に行けないという状況を作り出したのです。

この行動によって、両親の姉に対する関心は高まり、家庭内の不和が一時的に解消されたように思えました。

姉は自らが「問題を抱える子ども」であることを通じて両親の注意を引き、家庭環境を改善しようとしたのです。両親は、彼女の問題を解決するという共通の目標に向かって協力せざるを得なくなり、喧嘩を中断します。

安心した姉は学校に通えるようになりますが、共通の目的を達成した両親は再びもとのように喧嘩を繰り返すようになります。すると今度は妹がその空気を感じ取り、自ら問題の種となって家族をつなぎ止めようとしたのです。

家族に共通の目的ができることで、夫婦の関係が一時、修復される。

家族に共通の「敵」を作り出すことで家庭環境を修復しようとする行為は、ほかにもさまざまな形で表れます。

ある中学生の話です。「授業中、自分だけが2回も当てられた（先生の嫌がらせじゃないか）」「廊下を歩いていたら、近くにいた子が私を避けたような気がした（これはいじめじゃないか）」など、気になることがあれば、小さなことでもすぐに両親に報告していました。そのたびに両親は子どもと一緒に学校に対し、抗議を繰り返していました。

なぜ、彼らはこうなってしまったのでしょうか。

子どもが学校での出来事を報告すると、ふだんは仲の悪いご両親が、そのときばかりは力を合わせて学校に抗議します。

たとえば、「どうしてうちの子だけ2回も当てられたのか」「いじめた生徒に謝罪させろ」など、ささいなことでも「大きな問題」として学校に意見を言うのです。

このように、学校という家族共通の「敵」を設定することで、家族は一時的にチームとして団結し、ふだん疎遠な関係が改善されることがあります。

自分自身を犠牲にして家族をつなぎとめようとする子

子どもはそのことを深いところで理解し、自らそうした行動をとっていたのです。





こうしたケースは、決してめずらしくありません。

「子はかすがい」という言葉の通り、ときに子どもは、自分自身を犠牲にしてまで壊れそうな家族をつなぎとめようとすることがあります。

ですから、もしも子どもに何らかの困りごとがあり、その原因がはっきりしないときは、家族の関係性にも目を向けてみてください。ただし、それは犯人探しであってはいけません。子どもは、家族の誰も責めたくないのですから。

夫婦の関係性や、それぞれの実家・親戚とのかかわりなど、詳しいことがわからなくても、子どもは家庭の「空気」にとても敏感です。だからこそ、子どもにとって家庭が、安心できる場所であるよう心がけたいものです。

とはいえ、「家族」だからこそ話し合いが難しい場面もあるでしょう。そんなときは、スクールカウンセラーなど中立的な第三者に立ち会ってもらうことをおすすめします。

「こんなことで相談して、迷惑がられないかな？」などという心配は無用です。ささいに見える問題の中に、じつは大きな問題が潜んでいることもあります。ぜひ遠慮なく頼っていただきたいと思います。

（普川 くみ子 ： 公認心理師・臨床心理士）