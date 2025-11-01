¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡ÙÂè5ÏÃ,¡¢¤Î¤ó¡ÈÈôÄ»¡ÉVSÌÄ³¤Í£¡ÈÍ³Æà¡É¡¢¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤¿¡È½÷¤ÎÈ×¾å¥Ð¥È¥ë¡É¤Ë»ëÄ°¼ÔÁûÁ³¡ª
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï10·î27Æü¡Ê·î¡ËÌë8»þ¤è¤ê¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡È¤Î¤ó¡É¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡ÙÂè5ÏÃ¤òÌµÎÁÇÛ¿®³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡ÙÂè5ÏÃ¡¢ÌµÎÁÇÛ¿®³«»Ï¡ª
¡ÖABEMA¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤Ï¡¢Å·ºÍ´ý»Î¤ÎÉã¤Ë¿ÍÀ¸¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¹ñ¸«ÈôÄ»¤¬¡¢¤½¤Î¿¼¤¤Áþ¤·¤ß¤«¤é³«²Ö¤µ¤»¤¿ºÍÇ½¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÆÍ¤¿Ê¤à°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤Ç¡¢¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£¿É¤¤²áµî¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ëÎÏ¶¯¤¤½÷À¤Î»Ñ¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÈÈ×¾å¤Î¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤È¤Ê¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¹ñ¸«ÈôÄ»¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÏÃÂêºî¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¿Ê²½¤¬Âç¤¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Î¤ó¤µ¤ó¡£
¤½¤·¤ÆÈôÄ»¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¡¢ÈôÄ»¤ÎÉã¤ØÉü½²¤ò´ë¤Æ¤ë¡È¸µ´ý»Î¤Î¥Ò¥âÃË¡ÉÆ£Æ²À®¸ç¤òÆ£ÌÚÄ¾¿Í¤µ¤ó¡¢Éü½²·×²è¤ò¸«¼é¤ëÆ£Æ²¤ÎÎø¿Í¡¦ºæÎé»ÒÌò¤Ë¤ÏÁÒ²Ê¥«¥Ê¤µ¤ó¡¢ÈôÄ»¤¬¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤ÆÉü½²¤¹¤ëÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ê¡ÈÅ·ºÍ´ý»Î¡É¤Î·ë¾ë¾´°ìÌò¤ËÃæÂ¼»âÆ¸¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë±ü´Ó·°¤µ¤ó¡¢¿¹½¥ÅÍ¤µ¤ó¡¢ÌÄ³¤Í£¤µ¤ó¡¢À¾²¬ùþÇÏ¤µ¤ó¡¢»³¸ý¼ÓÌï²Ã¤µ¤ó¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ã°Ê²¼¡¢Âè5ÏÃ¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
2Ç¯Ì¤Ëþ¤Î´ý»Î¡¦½÷Î®´ý»Î¡¦¥¢¥ÞÂåÉ½¤Î¤ß¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¼ã¼ê´ý»Î¤ÎÅÐÎµÌç¡Ö½¡·ËÇÕ ¿·¿Í¥ê¡¼¥°2025¡×¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÈôÄ»¡Ê¤Î¤ó¡Ë¡¢Æ£Æ²¡ÊÆ£ÌÚÄ¾¿Í¡Ë¡¢Îé»Ò¡ÊÁÒ²Ê¥«¥Ê¡Ë¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Í³Æà¡ÊÌÄ³¤Í£¡Ë¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈôÄ»¤ÏÍ³Æà¡ÊÌÄ³¤Í£¡Ë¤âËÜÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ·ëº§¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë´ý»Î¤ò¼¤á¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÍ³Æà¤Î¾´ý¤Ï¡ÈÄ¶Í¥ÅùÀ¸¡É¤Ç¡¢Æ£Æ²¤â¡Ö¶òÄ¾¤ËÀº¿Ê¤·¤¿¤ä¤Ä¤Î»Ø¤·Êý¤À¡×¤ÈÉ¾¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ëÌë¡¢¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿ÈôÄ»¤ÈÍ³Æà¡£Í³Æà¤¬¡Ö»ä¤Ë¾¡¤Æ¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢ÈôÄ»¤Ï¡Ö´ý»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·ë¾ë¾´°ì¡ÊÃæÂ¼»âÆ¸¡Ë¤òÅÝ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤¤¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¾´ý¤ò¤ä¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ëÈôÄ»¤Ë¡¢Í³Æà¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È¤À¤±¸À¤¤»Ä¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤òµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âç²ñ¤Ï¿Ê¤ß¡¢¾¡¤Á¿Ê¤àÈôÄ»¤ÈÍ³Æà¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë·è¾¡Àï¤ÇÂÐ·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤Ç¸ø¼°Àï8Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ëÈôÄ»¤Ë¡¢µ¼Ô¤¿¤Á¤¬¡Ö´ý»Î¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤«¤Í¤¿Í³Æà¤Ï¡¢ÈôÄ»¤Î¼ê¤ò¼è¤ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¡Ö´ý»Î¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ëÈôÄ»¤Ë¡¢Í³Æà¤Ï¾¯¤·²×Î©¤Á¤Ê¤¬¤é¡Ö½÷À¤¬´ý»Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÆñ¤·¤¤¤«¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡»ä¤¬¹¥¤¤Ç¥Ë¥³¥Ë¥³½÷Î®´ý»Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡©¡¡¥Ð¥±¥â¥Î¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¾¡¤ÁÈ´¤±¤Ê¤¤¡£½÷¤Î»ä¤Ë¤ÏÄ¶¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÊÉ¤¬¤¢¤ë¤Î¤è¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÌÀÆü¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò¥Ö¥Á¤Î¤á¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿·è¾¡ÀïÅöÆü¡£Í³Æà¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÈÍ¥ÅùÀ¸¾´ý¡É¤ò¼Î¤Æ¡¢·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤ò»Å³Ý¤±¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ô°ìÊâ¤â¾ù¤é¤Ê¤¤ÀÜÀï¤ÎËö¡¢¾¡Íø¤·¤¿¤Î¤ÏÈôÄ»¤Ç¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ë¤ÏÈôÄ»¤ÎÉã¡¦·ë¾ë¾´°ì¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¡¢Æ£Æ²¤Ï²¥¤ê¹ç¤¤°ÊÍè¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡ÖÉ¬¤ºÅÝ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÇÔ¤ì¤¿Í³Æà¤ÏÎ¶Ìé¡Ê¿¹½¥ÅÍ¡Ë¤È¤Îº§Ìó²ñ¸«¤ò³«¤¡¢½÷Î®´ý»Î¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤³¤í¡¢Æ£Æ²¤Ï¡Ö¡ÊÈôÄ»¤Î¡ËÂç²ñ¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤ò¼¡¡¹¤ÈÃÇ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö½Ð¶Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¤¤Å¤¡¢Ã¯¤«¤¬°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Îµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤Î¹õËë¤È¤Ï¡½¡½¡£
¢§Âè5ÏÃ¤ÎËÁÆ¬10Ê¬¤òABEMA¥É¥é¥Þ¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ¡ª
https://www.youtube.com/watch?v=X8meDWU6n9k&t=2s
ÈôÄ»¡¢Í³Æà¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤¿¡È½÷¤ÎÈ×¾å¥Ð¥È¥ë¡É¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãáã¤ì¤ë¡×¡Ö¸«±þ¤¨¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤ÉSNS¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤Ï¡¢Âè1ÏÃ¤«¤éºÇ¿·¤ÎÂè5ÏÃ¤Þ¤Ç¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
Å·ºÍ´ý»Î¡Ú¾´°ì¡ÊÃæÂ¼»âÆ¸¡Ë¡Û¤Î¤â¤È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÚÈôÄ»¡Ê¤Î¤ó¡Ë¡Û¡£Êì¤È3¿Í¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÄ¾¯´ü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë»þ¾´°ì¤Ï2¿Í¤ò¼Î¤Æ¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Êì¤ÈÉÏ¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ëÈôÄ»¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÊì¤âÉÂ¤ÇÂ¾³¦¤·¡¢ÈôÄ»¤Ï¸ÉÆÈ¤Î¿È¤È¤Ê¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÈôÄ»¤ò¸«¼Î¤Æ¤¿¾´°ì¤Ï¾´ý³¦¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë»¦°Õ¤¬²êÀ¸¤¨¡¢Éü½²¤ò»î¤ß¤ëÈôÄ»¤À¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¿Þ¤é¤º¤â¾´ý¤ÎºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
ÈôÄ»¤ÎºÍÇ½¤ò¸«È´¤¤¤¿¡¢¸µ´ý»Î¤Î¡ÚÆ£Æ²¡ÊÆ£ÌÚÄ¾¿Í¡Ë¡Û¤Ï¡¢¾´°ì¤ËÂÐ¤·¤Æ°ø±ï¤Î²áµî¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¦¤Ë¡Ö¾´ý¤ÇÉü½²¤ò¤·¤è¤¦¡×¤È»ý¤Á¤«¤±¤ë¡£ÈôÄ»¤Ï¡¢Æ£Æ²¤È¤½¤ÎÎø¿Í¡ÚÎé»Ò¡ÊÁÒ²Ê¥«¥Ê¡Ë¡Û¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Éü½²·×²è¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢Æ£Æ²¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡Ö»Ë¾å½é¤Î½÷À´ý»Î¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¡Ý¡Ý
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢¾´°ì¤Î¿·¤¿¤Ê²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ê¡¢¾´ý³¦¤ËÀäÂç¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¡Ö·ë¾ë²È¡×¤ÎÂ¸ºß¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶¯¼Ô¤¿¤Á¤¬¤Ò¤·¤á¤¯¡¢¾´ý¤È¤¤¤¦ÅÁÅý¤È¼ÂÎÏ¤ÎÀ¤³¦¡£
²Ì¤¿¤·¤ÆÈôÄ»¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎµÕ¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢”»Ë¾å½é¤Î½÷À´ý»Î”¤Ø¤ÎÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£Éü½²¤ÎÀè¤Ë¡¢Èà½÷¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡Ý¡½
¤³¤ì¤Ï¡¢Áþ¤·¤ß¤Ë¼ü¤ï¤ì¤ë°ì¿Í¤Î½÷À¤¬¡¢¾´ý¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù
¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸ URL¡§https://abema.tv/video/title/90-2038
¡ãÁ´ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡ª¡ä
Âè1ÏÃURL¡§https://abema.tv/video/episode/90-2038_s1_p11
Âè2ÏÃURL¡§https://abema.tv/video/episode/90-2038_s1_p22
Âè3ÏÃURL¡§https://abema.tv/video/episode/90-2038_s1_p33
Âè4ÏÃURL¡§https://abema.tv/video/episode/90-2038_s1_p44
Âè5ÏÃURL¡§https://abema.tv/video/episode/90-2038_s1_p55
¡ãÂè6ÏÃ¡ä
ÇÛ¿®Æü»þ¡§2025Ç¯11·î3Æü Ìë8»þ¡Á
ÇÛ¿®URL¡§https://abema.tv/channels/abema-special/slots/E1Yw84kX5aL8x7
¡ü¥¥ã¥¹¥È
¤Î¤ó
Æ£ÌÚÄ¾¿Í
ÁÒ²Ê¥«¥Ê
±ü´Ó·°
¿¹½¥ÅÍ
ÌÄ³¤Í£
¡¦
À¾²¬ùþÇÏ
¡¦
»³¸ý¼ÓÌï²Ã
ÃæÂ¼»âÆ¸
¡ü¥¹¥¿¥Ã¥Õ
´ë²è¡§ÈªÃææÆÂÀ
µÓËÜ¡§¹ÓÌÚºÈ¿Î¡¿ÀÐÅÄ¹äÂÀ¡¿»³´ßÀ»ÂÀ
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾®ÎÓÃè¡¿Ý¯°æÍº°ì¡¿½ÂÃ«±Ñ»Ë
´ÆÆÄ¡§»³´ßÀ»ÂÀ¡¿ÄØËÜ·Ä¼¡Ïº
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§¥½¥±¥Ã¥È
À½ºîÃøºî¡§ABEMA
¡ü¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¸ø¼° SNS
¸ø¼°X¡§https://x.com/abema_drama
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/abema_drama_missking
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@abema_drama_missking
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@drama_ABEMA
¡Ê¥¨¥Ü¥ë¡Ë