全力でピッチを刻んでも揺るがないフィット感と、刻々と変わる光の状況に瞬時に対応してくれるクリアな視界。この2つを、1本のサングラスで両立するのは難しいと思っていませんか。

常識的には、軽くすれば安定感が損なわれますし、多機能にすれば重くなる…。そんなジレンマに応えるために開発されたのが、今回ご紹介する「RUNMASTER RS-S811」です。

ランナーが本当に求める機能に絞り込み、技術で磨き上げた、この1本。その特長を一緒に見ていきましょう。

フィット感のカギは軽さと形状にあり

真っ先にご紹介したいのは、その「軽さ」についてです。「RUNMASTER RS-S811」が実現したわずか26gという重量は、長時間のランニングでもかけていることを意識しにくいほど。

さらに注目したいのが、独自の「アジアンフィットフレーム」。私たち日本人の頭の形に合わせて最適化された設計で、こめかみを圧迫することなく頭部をふわりとホールドし、ランニング中の上下動でも、安定したかけ心地を目指しました。

鼻パッドも一人ひとりの顔立ちに合わせて調整可能。まるでオーダーメイドのような一体感が、これまで感じていたサングラスの重さやズレといった、ランナーにとっての小さなストレス軽減をサポートします。

賢い自動調光レンズの秘密

屋外を走っていると、光の変化はつきものですよね。ビル街のコースや、木々の多い公園、そしてトンネル。日向と日陰を行き来するたびに、視界が暗くなったり眩しくなったり…。

「RUNMASTER RS-S811」の調光レンズは、そんなわずらわしさを軽減するように設計されています。

秘密は、レンズに採用された調光機能にあります。紫外線量に反応してレンズの濃度が自動で変わる仕組みで、たとえばトンネルを抜けた瞬間に眩しい日差しの下に出ても、快適な明るさの視界を保つようサポートしてくれます。

この自動で明るさが変わる機能に加えて、視界のコントラストを高めるレンズカラーが、路面の凹凸や障害物をより鮮明に映し出し、より快適なランニングを目指せるんじゃないでしょうか。

目を守る堅牢設計

大切な目を守るための設計にも、こだわりが詰まっています。

「RUNMASTER RS-S811」のレンズは、肌や目にダメージを与える可能性のある有害な紫外線を99.9％以上遮断（※）します。こちらのUVカット機能は、レンズ素材に練り込む製法で表面の傷による機能低下に配慮。

素材には、非常に高い耐衝撃性を誇るポリカーボネートを採用。不意に小石や虫が飛んできても、目の保護をサポートします。さらに、汗や呼気によるレンズの曇りを抑える防曇コーティングも。幅広い状況で、クリアな視界でいられることを目指しました。

※自社検査器による測定結果に基づく（LINSHANG社製検査器「LS162Transmission Meter」を使用して測定）

【machi-ya限定】。特別なコーティング

機能性だけでなく、ギアを清潔に保ちたい、という想いにも応えます。このmachi-ya限定モデルには、特別な光触媒コーティングをプラス。このコーティングには、抗菌・消臭・防汚機能の付与が期待でき、汗や皮脂が付着しやすいサングラスを常にクリーンな状態に保つ手助けをしてくれます。

ランニング後の片付けも楽になり、次もまた気持ちよく使える。こうした細部への心づかいが、ギアへの愛着を深めるんですよね。

走りを変えたいなら、まず「視界」を変えよう

フィット感とクリアな視界。「RUNMASTER RS-S811」は、ランナーが本当に集中すべき「走ること」以外のストレスを、そっと軽減してくれます。

ズレを直すひと手間がなくなるだけで、フォームがより安定するかも。走りに集中できる環境をサポートするプロダクトを探している方にとって、この1本は試す価値がありそうです。

ランニング体験の次のステージを目指す方、以下から「RUNMASTER RS-S811」に関するスペック詳細をチェックしてみてください。

