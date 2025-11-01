2025年11月末、北海道富良野市に『tonaResort Furano（トナリゾート富良野）』がグランドオープンします。

『tonaResort Furano』は、グループ会社である半導体メーカー『トナリズム』が培ってきた最先端のノウハウとIoT技術を活用し、大切な人と過ごす時間をより豊かにする“次世代スマートホテル”。

IoT機器とAI家電が全客室に導入されており、鍵のいらないスマートロックをはじめ、備え付けのスマートスピーカーで照明・エアコン・カーテンを直感的に操作可能。リモコンを探す手間やスイッチまで歩く煩わしさから解放され、まるでスマートフォンのような感覚で、快適な空間を自由にコントロールできます。

全4室の客室は、すべて50平方メートル以上の広々としたメゾネットタイプ2LDK。最大6名まで宿泊可能で、12歳以下の子どもは添い寝無料です。独立したバスルームとシャワールームに加え、1階と2階それぞれにお手洗いも完備されているので、多人数での滞在でも快適に、プライベートな時間を過ごすことができます。

リビングにはあえてテレビを置かず、家族や友人と語らえる場に。畳を取り入れた小上がりスペースでは、くつろぎながら自然と会話が弾みそう！

さらに、『tonaResort Furano』は、『富良野スキー場』まで徒歩8分という絶好のロケーション。雪に包まれた絶景と、多彩なウィンターアクティビティを心ゆくまで堪能できますよ！

tonaResort Furano

住所：北海道富良野市北の峰町10-7

オープン日：2025年11月末頃（予定）

世界有数のパウダースノーを誇るスキーリゾート地・富良野に、快適さと機能性を兼ね備えた特別な次世代スマートホテルが誕生します。

大切な人の“トナリ”で過ごす時間をもっと豊かに。半導体メーカー『トナリズム』のノウハウと最新のIoT技術を融合した、新たな宿泊体験をしてみてはいかがでしょうか◎

