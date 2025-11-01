「ワールドシリーズ・第６戦、ブルージェイズ−ドジャース」（３１日、トロント）

ドジャースの大谷翔平投手は三回の第２打席で申告敬遠で歩かされた。これが打線につながりを生み、一挙３点を先制した。

１死からエドマンがチーム初安打となる右翼線二塁打で出塁。続くロハスが一塁側へファウルを放ったが、これが直撃しそうになった。ジャンプしてよけて間一髪で回避。その後、ロハスを凝視した。

ロハスは見逃し三振に倒れて２死二塁で打席に向かった大谷。だがブルージェイズベンチは申告敬遠。これには敵地がざわついた。第３戦では３４打席連続敬遠もあった。

直後、スミスが左翼線へ先制の適時二塁打。価値ある先制点をたたき出した。さらにフリーマンが四球を選び、２死満塁と好機を広げると、悩めるベッツが左前へ２点タイムリー。一挙３点を先制した。

第１打席では２球で追い込まれた中、粘りを見せたが最後はスプリットで空振り三振。ドジャース打線は初回に３者連続三振を喫すると、二回も２三振を奪われノーヒットに終わっていた。