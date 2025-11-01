◇ワールドシリーズ第6戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月31日 トロント）

ワールドシリーズ（WS＝7回戦制）で2勝3敗の崖っ縁に立たされたドジャースは31日（日本時間11月1日）、敵地トロントでブルージェイズと第6戦を迎え、4番に入ったムーキー・ベッツ内野手（33）が3回に貴重なタイムリーを放った。

崖っ縁の一戦で、ロバーツ監督は動いた。ここまでシリーズ打率.130と不振を極めるベッツを4番に入れ、ロハスを二塁で今シリーズ初のスタメン起用。ベッツの4番はRソックス時代の17年10月9日、アストロズとの地区シリーズ第4戦以来、2944日ぶりのこととなった。

3回。スミスの左翼線適時二塁打で1点を先制してなお2死満塁の場面で打席が回った。カウント1ボール2ストライクと追い込まれながらガウスマンの5球目、高めの直球を左前に運ぶ2点適時打。今シリーズ初打点で先発・山本由伸投手に大きな3得点をプレゼントした。

ロバーツ監督は「前の3人がムーキーのために出塁するチャンスを作り、彼らが最も多く打席に立てるようにしたかった、というだけ」と説明。チャンスメークではなく、走者を還す役割を期待。「昨日の彼は非常に良い練習ができたと思います。彼自身もそうコメントしていましたし、打撃コーチたちもそう言っていました」と復調を信じた。

相手投手は今年まで5年連続2桁勝利のガウスマン。「相手は良い球を投げてくるでしょう。彼は出て行って、勝負するだけ。でも、メカニック的に、彼のスイングの状態はこの1週間で一番良い状態なので、それについては本当に良い感触です」と指揮官の揺るぎない信頼にベッツは応えた。