赤ちゃんがお家にやってきたばかりの頃は、嫉妬していたという猫さん。今では2人だけの特別な空間で、可愛すぎるやり取りを見せてくれるのだとか。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2.5万回再生を突破し、「やさしい時間がながれてしあわせな気持ちになりました。ありがとう」「二人でどんな会話してるのかな」「優しいちょんちょんたまらんですね」「キュンです」といったコメントが寄せられています。

【動画：ふと見たら『赤ちゃんとネコ』が…とんでもなく尊い『やり取りの様子』】

一緒に寝そべる猫と赤ちゃん

TikTokアカウント『@おとの』に投稿されたのは、茶白猫の男の子と9ヶ月の赤ちゃんのやり取りの様子。赤ちゃんが来たばかりの頃は嫉妬心メラメラだったという猫さんですが、最近はお兄ちゃん心が芽生えたようで...。

ある日、ママさんがふと顔を向けると、布団の上で寝そべる赤ちゃんとカーペットの上で寝そべる猫さんの姿が目に入ってきたといいます。お互いに手が届く距離で、まずは赤ちゃんが猫さんの前足を触ったのだそう。

お互いの手をチョンチョン

猫さんが前足を引っ込めると、赤ちゃんがもう一方の前足に触れたそう。すると今度は、「お返しニャ」というように猫さんが赤ちゃんの手をチョンチョンチョンと触ったのだとか。

そのまま猫さんは伸びーをしてリラックスモードに。赤ちゃんは、猫さんの肉球のくっついた前足に興味津々。「可愛いお手てだね」というように赤ちゃんが猫さんの前足を再び指でツンツンと触ると、猫さんもまた赤ちゃんの手をチョンチョンとしたのだそう。可愛すぎるやり取りに、胸がキュンキュンします。

優しい世界にほっこり

その後も、お互いに優しくチョンチョンし合っていたという猫さんと赤ちゃん。猫さんの嫉妬心はどこへやら、今ではすっかり赤ちゃんの味方に。猫さんの優しい仕草からは、「怖くニャいよ。仲良くしよう」と聞こえてくる気がします。

ママさんは、「2人のやり取りを見ていると、大人の世界にはない気持ちになれる」のだそう。猫さんと赤ちゃんの間に流れるほんわかした空気は、周りの人も包み込んで優しい気持ちにしてくれますね。今後、成長していく赤ちゃんと猫さんがどんなふうに関わっていくか楽しみです。

猫さんと赤ちゃんの可愛すぎるやり取りは、たくさんの人に癒やしと笑顔を届けました。

投稿には、「優しい子に育ちそうな予感」「さり気なく猫ちゃんが触っていいよとメッセージ送ってる...」「ニャーさんやさしい。だいじにされてるの伝わる」「かわいすぎる世界」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント『@おとの』には、沖縄県でのTNR活動の様子や、今回紹介した猫さんと赤ちゃんの可愛い日常の姿が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『@おとの』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。