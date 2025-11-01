甲子園球場の客席で観戦

プロ野球の日本シリーズ、阪神―ソフトバンクの第5戦を、甲子園球場で“お忍び風”で観戦していた芸人＆元国民的アイドルの2ショットが話題になっている。客席で並んだ1枚が「FRIDAYかと思いました」とファンの視線を奪っていた。

阪神コーデで並んだ。

客席から熱戦を見守っていたのは、お笑いタレントの陣内智則と元NMB48でシンガーソングライターの山本彩。ともに阪神ファンで知られ、対戦成績1勝3敗と後がなくなったチームを現地で後押ししたようだ。

陣内は自身がパーソナリティーを務めるYouTubeチャンネル「AKRacing JP」の企画で、山本と観戦。Xに「彩とお忍び風 観戦でした！」とつづられ、お忍び風での2ショットにはX上のファンからの反響が寄せられた。

「お忍び風？！！」

「FRIDAYかと思いました」

「いってたんかーーい」

「羨まし過ぎるぞ！」

「さや姉きてたんだ」

「彩姉と野球観戦したら試合に集中出来ひん」

阪神は延長11回の激闘の末、ソフトバンクに2-3で敗戦。ソフトバンクが2020年以来、5年ぶりの日本シリーズ制覇を果たした。



（THE ANSWER編集部）